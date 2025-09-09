Историк объяснил, почему происходящее в Китае представляет угрозу для Украины и не только

Всем известно такое понятие "West and the rest" (west означает Запад, the rest – остальной мир). Россия в свое время должна была выбирать свое место и выбрала the rest. Сейчас этот "остальной мир" сгруппируется. То, что происходило недавно в Китае, это подтверждает. Три крупнейших государства – Китай, Индия и Россия, они и есть the the rest". И это представляет достаточно серьезную угрозу. Об этом в интервью "УП" рассказал доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Путин, Моди и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Мы находимся в такой ситуации, что не рады те, что делает Трамп. А с другой стороны, нет возможности игнорировать то, что он делает. Мы не можем обидеться на Америку и сказать: "Знаете что, мы сами обойдемся". Аналогичное поведение также западных лидеров", — отметил специалист.

По словам Ярослава Грицака, Украина сейчас в достаточно непростой ситуации, потому что, с одной стороны, мы не рады тому, что делает президент США Трамп. А с другой стороны, нет возможности игнорировать то, что он делает. Киев не может обидеться на Вашингтон и сказать: "Знаете что мы сами обойдемся". Аналогично поведение западных лидеров. При этом "остальный мир" продолжает объединяться.

Следует отметить, что в ходе этого же интервью Ярослав Грицак отметил, что украинцы вышли в завершающую фазу войны против Российской Федерации. Вот только есть нюанс, сколько эта фаза будет продолжаться – никто сказать не может.

Си Цзиньпин направил поздравительное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-й годовщины основания его страны.

"Китай и КНДР – традиционные и дружеские соседи, которых связывают одни и те же горы и реки. Последовательной и неизменной стратегической политикой китайской партии и правительства является успешная защита, укрепление и развитие отношений между Китаем и КНДР", — говорится в поздравительном письме.



