logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события США или РФ: Индия определилась с тем, кого считает своим партнером
commentss НОВОСТИ Все новости

США или РФ: Индия определилась с тем, кого считает своим партнером

Bloomberg пишет о том, что Индия возобновила закупки российской нефти несмотря на давление США

20 августа 2025, 12:18 comments1420
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии вернулись к закупкам российской нефти Urals после непродолжительной паузы, несмотря на высокие тарифы и критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет "Bloomberg.

США или РФ: Индия определилась с тем, кого считает своим партнером

Индия. Фото: из открытых источников

Изданию стало известно, что Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели партии нефти в течение последних двух дней.

Отгрузка запланирована на сентябрь и октябрь. Источники, знакомые с ситуацией, попросили не называть их имена, поскольку не уполномочены комментировать публично.

Ранее в этом месяце государственные НПЗ приостановили закупки Urals из-за давления из США.

В конце июля правительство Индии попросило переработчиков подготовить планы отказа от российской нефти на случай прекращения поставок.

Один из чиновников уточнил, что это лишь сценарное планирование.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро в колонке для Financial Times заявил, что возобновление закупок было обусловлено "наживой лобби крупных нефтяных компаний Индии", а не внутренними потребностями страны.

Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что "самые богатые семьи в Индии" получили выгоду от покупки российской нефти, и подтвердил планы по повышению тарифов на Нью-Дели.

Читайте также на портале "Комментарии" — США усиливают давление на Индию из-за импорта российской нефти. Новый тариф направлен на защиту американских интересов и сокращение поддержки войны Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро, говорится в материале "Financial Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Индии придумали, как ответить на ультиматум Трампа: к чему призывают.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-20/india-s-refiners-ramp-up-russian-oil-buying-despite-us-criticism
Теги:

Новости

Все новости