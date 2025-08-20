США или РФ: Индия определилась с тем, кого считает своим партнером

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии вернулись к закупкам российской нефти Urals после непродолжительной паузы, несмотря на высокие тарифы и критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет "Bloomberg.

Индия. Фото: из открытых источников

Изданию стало известно, что Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели партии нефти в течение последних двух дней.

Отгрузка запланирована на сентябрь и октябрь. Источники, знакомые с ситуацией, попросили не называть их имена, поскольку не уполномочены комментировать публично.

Ранее в этом месяце государственные НПЗ приостановили закупки Urals из-за давления из США.

В конце июля правительство Индии попросило переработчиков подготовить планы отказа от российской нефти на случай прекращения поставок.

Один из чиновников уточнил, что это лишь сценарное планирование.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро в колонке для Financial Times заявил, что возобновление закупок было обусловлено "наживой лобби крупных нефтяных компаний Индии", а не внутренними потребностями страны.

Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что "самые богатые семьи в Индии" получили выгоду от покупки российской нефти, и подтвердил планы по повышению тарифов на Нью-Дели.

