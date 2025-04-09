США и Россия едут на переговоры в Стамбул: о чем будут договариваться

Новый раунд переговоров между США и Россией должен пройти в турецком Стамбуле 10 апреля. Стороны будут обсуждать исключительно о нормализации работы их посольств. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, что может произойти, как мы уже отмечали, только после установления мира между Россией и Украиной", – высказалась представительница Госдепа США.

Спикер уточнила, что во время переговоров в Турции делегации США и России будут пытаться "достичь прогресса в дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий".

Никаких политических или вопросов безопасности, в частности Украины, в повестке дня встречи нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — второй раунд консультаций между Россией и США, который состоится в Стамбуле, возглавят посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве страны-агрессора отметили, что новый раунд переговоров будет посвящен вопросам нормализации работы дипломатических миссий обеих стран. Место встречи, формат и состав делегаций остаются неизменными – переговоры снова пройдут в Стамбуле.

Также издание "Комментарии" сообщало – США не потерпят недобросовестных переговоров о прекращении войны или нарушения обязательств касательно перемирия в Украине. Об этом на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине заявила посол США в ООН Дороти Ши.

Дипломат выразила соболезнования семьям, которые потеряли родных в результате атаки на Кривой Рог и напомнила, что вражеская баллистическая ракета была оснащена кассетной частью.



