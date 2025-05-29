США и Германия объединились: чем решили пригрозить Путину

Путинский режим должен быть готов к тому, что "будут приняты меры" со стороны США и Европы, если Путин и дальше будет отказываться садиться за стол переговоров. О таком заявлении госсекретаря Марко Рубио сообщил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после их переговоров.

Германия и США. Фото: из открытых источников

Издание сообщило, что глава МИД Германии совершил свой первый визит в США, где встретился с госсекретарем Рубио. Эта поездка Вадефуля имела также целью подготовку визита канцлера Германии Фрфдриха Мерца в Вашингтон.

Помимо прочего, ключевым вопросом переговоров Вадефуля и Рубио было окончание войны в Украине. Немецкий министр проинформировал, что "существует согласие относительно немедленного прекращения огня", и Украина готова к этому, но Россия не готова.

"Именно поэтому мы сегодня договорились, что будем тесно координировать следующие шаги, чтобы Путин наконец смог сесть за стол переговоров", — сообщил Вадефуль.

Он заверил, что Марко Рубио пообещал ему, "что будут приняты меры, если Путин будет продолжать отказываться", и российский правитель "должен быть к этому готов".

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