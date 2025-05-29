Заявления Трампа и европейских лидеров подействовали: на что согласилась РФ

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Кравцев Сергей
Несмотря на публичные заявления первых лиц Кремля о том, что они готовы к конструктиву и быстрым решениям по урегулированию войны в Украине российская сторона пыталась затянуть процесс подготовке "меморандума" о прекращении огня. Но мировая общественность нашла нужные аргументы для того, чтобы россияне согласились и дописали свои предложения по "меморандуму" быстрее. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет делегацию Украины для участия в переговорном процессе.
Рустем Умеров. Фото: из открытых источников
Министр сообщил, что он уже передал помощнику президента РФ Владимиру Мединскому документ с украинской позицией.
По его словам, в развитие встречи в Турции 16-го мая мир ожидал, что российская сторона как можно скорее сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня.
В то же время, он отметил, что давление на россиян сработало.
Впрочем, как подчеркнул министр обороны, россияне затягивают передачу документа.
Также глава Минобороны подтвердил готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы.
Читайте также на портале "Комментарии" — РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после Мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум.
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