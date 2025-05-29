Заявления Трампа и европейских лидеров подействовали: на что согласилась РФ

Несмотря на публичные заявления первых лиц Кремля о том, что они готовы к конструктиву и быстрым решениям по урегулированию войны в Украине российская сторона пыталась затянуть процесс подготовке "меморандума" о прекращении огня. Но мировая общественность нашла нужные аргументы для того, чтобы россияне согласились и дописали свои предложения по "меморандуму" быстрее. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет делегацию Украины для участия в переговорном процессе.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Министр сообщил, что он уже передал помощнику президента РФ Владимиру Мединскому документ с украинской позицией.

По его словам, в развитие встречи в Турции 16-го мая мир ожидал, что российская сторона как можно скорее сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня.

"К сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс", — сообщил Умеров.

В то же время, он отметил, что давление на россиян сработало.

"После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, которые доказали, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец сообщили, что дописали свой "меморандум", — сообщил Умеров.

Впрочем, как подчеркнул министр обороны, россияне затягивают передачу документа.

Также глава Минобороны подтвердил готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после Мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум.



