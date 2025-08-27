logo

США готовят "воздушную поддержку" для Украины: что это значит

США могут обеспечить контроль над полем боя и интегрироваться в возглавляемую Европой систему противовоздушной обороны для Украины

27 августа 2025, 13:44
Из Вашингтона поступают обнадеживающие сигналы о том, что США готовы оказать Украине авиационную поддержку и разведывательные ресурсы как часть гарантий безопасности после завершения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Independent".

США готовят "воздушную поддержку" для Украины: что это значит

США и Украина. Фото: из открытых источников

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на четыре американских чиновника, сообщали, что США могут обеспечить контроль над полем боя и интегрироваться в возглавляемую Европой систему противовоздушной обороны для Украины. Это позволит европейским силам быстро реагировать на угрозы и поддерживать безопасность страны.

На прошлой неделе Дональд Трамп в эфире "Fox News" фактически подтвердил готовность США оказать помощь Украине.

”Мы готовы помочь им во всем, особенно вероятно… с воздуха”, — отметил американский лидер, правда не уточнив детали.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне активизации переговорного кейса параллельно вновь стала актуальной тема гарантий безопасности для Украины. Так, издание Reuters со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Почему Украине очень важно получить надежные гарантии безопасности не только от Европы, но и от США? Может ли решительность партнеров Киева в том, чтобы предоставить надежные гарантии безопасности Украине в конце концов повлиять на РФ, сделать ее более сговорчивой и склонной к компромиссам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – о мире больше речь не идет: ведущая страна ЕС вовсю готовится к войне.




Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-war-trump-putin-dnipropetrovsk-offensive-map-live-b2814703.html
