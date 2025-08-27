США готовят "воздушную поддержку" для Украины: что это значит

Из Вашингтона поступают обнадеживающие сигналы о том, что США готовы оказать Украине авиационную поддержку и разведывательные ресурсы как часть гарантий безопасности после завершения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Independent".

США и Украина. Фото: из открытых источников

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на четыре американских чиновника, сообщали, что США могут обеспечить контроль над полем боя и интегрироваться в возглавляемую Европой систему противовоздушной обороны для Украины. Это позволит европейским силам быстро реагировать на угрозы и поддерживать безопасность страны.

На прошлой неделе Дональд Трамп в эфире "Fox News" фактически подтвердил готовность США оказать помощь Украине.

”Мы готовы помочь им во всем, особенно вероятно… с воздуха”, — отметил американский лидер, правда не уточнив детали.

