Средний чек украинцев в ресторанах увеличился: где потратили больше всего в 2024 году

Средний чек на питание в украинских ресторанах повысился до 643 грн. по сравнению с 595 грн. в 2023 году. Об этом заявил Михаил Селецкий, Head of Sales компании expirenza by mono, во время конференции Salt. Самый высокий показатель зафиксирован в сфере доставки еды — средний чек составил 815 грн.

Средний чек в ресторанах Украины поднялся в среднем по стране

По данным expirenza, наименьшие затраты наблюдаются в фастфудах и кафе – здесь средний чек составляет 135 грн. В ресторанах dine-in форматов расходы граждан достигают 643 грн. Это свидетельствует об изменении пищевых предпочтений украинцев, ведь все больше людей начинают отдавать предпочтение обедам и ужинам вне дома.

Так, в июле 2024 года 28% населения выбрали заведения для питания, что почти вдвое больше по сравнению с 16,2% в 2021 году.

Наибольший прирост количества заведений, гостей и их расходов зафиксирован в городе Яремче Ивано-Франковской области. В частности, количество заведений здесь выросло на 161%, количество посетителей – на 217%, а расходы – на 369%.

Мукачево также демонстрирует положительные результаты: прирост расходов составил 220%, гостей — 106%, а количество заведений увеличилось на 50%. Следом за Мукачевым идет Каменец-Подольский, где прирост расходов составил 199%, количество гостей увеличилось на 91%, а количество заведений — на 48%.

Другие города, входящие в лидеры по этим показателям, это Ужгород (180%, 100%, 37%) и Ивано-Франковск (157%, 70%, 72%).

В то же время наблюдается снижение расходов, количества гостей и заведений в городах, расположенных ближе к зоне боевых действий. Среди таких городов – Херсон, Чернигов, Черкассы, Запорожье и Харьков. Причины снижения этих показателей очевидны — ситуация с опасностью и миграция населения повлияли на посещаемость заведений общественного питания в этих регионах.