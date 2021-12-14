Среди поля, без тепла и света: одинокая 85-летняя женщина живет в аварийном доме

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Лиля Воробьева
Недалеко от населенного пункта Крымное, что на Волыни, на поле, в старенькой полуразвалившейся хижине, где отсутствует электричество и любой обогрев, проживает одинокая 85-летняя жительница. Об этом сообщает ТСН.
Оодинокая бабушка живет в аварийном доме (фото из открытых источников)
Благотворители, которые едва добрались на место трактором, потому что автомобиль туда не заедет,увидели, как хозяйничает в аварийном сооружении старушка с тремя собаками.
Она укутана так, что едва двигается. Волынянка говорит, что ей помогает много хороших людей. Когда старухе очень плохо, отсутствуют даже хлеб, нет денег, Бог присылает к ней небезразличных посетителей.
Она так и говорит: "Какой Господь добр. Как он тех людей добрых ищет".
Одинокая жительница поведала, что личную жизнь не устраивала, потому что жалко было мать оставить. Еще раньше сгорела ее хата и жила в металлическом вагончике. А потом для нее приобрели эту старую хижину.
Ее посещает социальный работник, оказывает возможную помощь. Но представители проекта утверждают, что в аварийной хижине очень холодно, как на улице. Старушка все время топит печку дровами, чтобы не замерзнуть. Волынянка не жалуется на судьбу, стойко переносит испытание и шутит. Волонтеры намерены собрать и отвезти ему помощь.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что
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