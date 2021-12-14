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Среди поля, без тепла и света: одинокая 85-летняя женщина живет в аварийном доме

В помещении среди поля нет света

14 декабря 2021, 23:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Недалеко от населенного пункта Крымное, что на Волыни, на поле, в старенькой полуразвалившейся хижине, где отсутствует электричество и любой обогрев, проживает одинокая 85-летняя жительница. Об этом сообщает ТСН.

Среди поля, без тепла и света: одинокая 85-летняя женщина живет в аварийном доме

Оодинокая бабушка живет в аварийном доме (фото из открытых источников)

Благотворители, которые едва добрались на место трактором, потому что автомобиль туда не заедет,увидели, как хозяйничает в аварийном сооружении старушка с тремя собаками.

Она укутана так, что едва двигается. Волынянка говорит, что ей помогает много хороших людей. Когда старухе очень плохо, отсутствуют даже хлеб, нет денег, Бог присылает к ней небезразличных посетителей.

Она так и говорит: "Какой Господь добр. Как он тех людей добрых ищет".

Одинокая жительница поведала, что личную жизнь не устраивала, потому что жалко было мать оставить. Еще раньше сгорела ее хата и жила в металлическом вагончике. А потом для нее приобрели эту старую хижину.

Ее посещает социальный работник, оказывает возможную помощь. Но представители проекта утверждают, что в аварийной хижине очень холодно, как на улице. Старушка все время топит печку дровами, чтобы не замерзнуть. Волынянка не жалуется на судьбу, стойко переносит испытание и шутит. Волонтеры намерены собрать и отвезти ему помощь.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что На Волыни зафиксировали 12 случаев опасного заболевания: поражает кожу и сердце. На Волыни врачи диагностировали за первый месяц осени 12 случаев болезни Лайма. Ее вызывают укусы клеща. Об этом сообщает "Общественное", ссылаясь на информацию медика Маневицкой райбольницы Надежды Юрчик.



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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/nhttps://tsn.ua/ukrayina/ne-spit-schob-ne-zgas-vogon-na-volini-v-poli-v-budinku-bez-svitla-y-tepla-v-le-spit-schob-ne-zgas-vogon-na-volini-v-poli-v-budinku-bez-svitla-y-tepla-v-lyutiy-holod-zmushena-zhiti-samotnya-zhinka-1932337.ht
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