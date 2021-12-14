Среди поля, без тепла и света: одинокая 85-летняя женщина живет в аварийном доме

Недалеко от населенного пункта Крымное, что на Волыни, на поле, в старенькой полуразвалившейся хижине, где отсутствует электричество и любой обогрев, проживает одинокая 85-летняя жительница. Об этом сообщает ТСН.

Оодинокая бабушка живет в аварийном доме (фото из открытых источников)

Благотворители, которые едва добрались на место трактором, потому что автомобиль туда не заедет,увидели, как хозяйничает в аварийном сооружении старушка с тремя собаками.

Она укутана так, что едва двигается. Волынянка говорит, что ей помогает много хороших людей. Когда старухе очень плохо, отсутствуют даже хлеб, нет денег, Бог присылает к ней небезразличных посетителей.

Она так и говорит: "Какой Господь добр. Как он тех людей добрых ищет".

Одинокая жительница поведала, что личную жизнь не устраивала, потому что жалко было мать оставить. Еще раньше сгорела ее хата и жила в металлическом вагончике. А потом для нее приобрели эту старую хижину.

Ее посещает социальный работник, оказывает возможную помощь. Но представители проекта утверждают, что в аварийной хижине очень холодно, как на улице. Старушка все время топит печку дровами, чтобы не замерзнуть. Волынянка не жалуется на судьбу, стойко переносит испытание и шутит. Волонтеры намерены собрать и отвезти ему помощь.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что На Волыни зафиксировали 12 случаев опасного заболевания: поражает кожу и сердце. На Волыни врачи диагностировали за первый месяц осени 12 случаев болезни Лайма. Ее вызывают укусы клеща. Об этом сообщает "Общественное", ссылаясь на информацию медика Маневицкой райбольницы Надежды Юрчик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!