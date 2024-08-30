Сразу две страны НАТО отказались одобрить удары Украины по РФ западным оружием: детали

Словакия вместе с Венгрией отказались одобрить удары Украины по России предоставленным Киеву западными оружием. В обеих странах действуют дружественные Москве режимы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, по прибытии в здание Совета ЕС в Брюсселе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал снять ограничения на использование Украиной предоставленного оружия для поражения целей в России.

"Оружие, которое мы поставляем Украине, должно быть использовано в полном объеме, и ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на места, откуда Россия их бомбит. В противном случае оружие бесполезно", — сказал Боррель.

На утренней встрече министров ЕС также присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Politico, что Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине бить по объектам на России, заявив при этом, что это предложение не следует считать эскалацией.

По словам чиновника, призыв Кулебы и призывы Борреля предоставить Киеву свободу действий в использовании оружия были поддержаны на встрече Францией, Швецией, Латвией, Нидерландами и Польшей, при этом некоторые отметили, что международное право не запрещает стране входить на территорию агрессора в целях самообороны.

Венгрия и Словакия с дружественным Москве правительством Роберта Фицо высказались против.

Как отмечет Politico, отношения между Венгрией и ЕС долгое время были непростыми, но резко ухудшились после того, как Будапешт принял ротационное председательство в Совете ЕС в июле. Ряд министров иностранных дел ЕС бойкотировали предложенную встречу в Будапеште, решив вместо этого провести собственный саммит по иностранным делам в Брюсселе.

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