Спортивная инфраструктура: сколько денег получат местные бюджеты

В бюджет на 2022 год заложено 8,2 млрд грн для поддержки и развития спорта в Украине. Об этом писал руководитель Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook.

Вадим Гутцайт, фото Facebook

Такую сумму получит для реализации государственных программ Министерство. Местным бюджетам будет перечислена государственная субвенция в сумме 143,1 млн гривен. Эти средства должны быть направлены на обустройство парков и спортивных площадок в рамках реализации проекта "Активные парки — локации здоровой Украины". Министр объяснил какие суммы и на что будут распределены.

Следовательно, для проведения молодежной политики и патриотического воспитания молодежи потратят 124,9 миллионов гривен. Из этой суммы будет профинансирован Украинский молодежный фонд (45 млн грн). Фонд – это учреждение, которое будет реализовать внедрение инноваций в молодежной политике. На научные исследования и спортивную медицину будет выделено 56,4 миллиона гривен.

Около 2 млрд гривен будут направлены для подготовки украинских спортсменов в международных соревнованиях, олимпиадах и Всемирных играх по неолимпийским видам спорта. Сумма финансирования этой сферы – 1,6 млрд гривен.

Для финансирования физической культуры, спорта высших достижений будет выделено 2,6 млрд грн, для спортивной инфраструктуры – 2,7 млрд грн. Еще 900 млн гривен потратят на создание условий для занятия спортом для лиц с инвалидностью.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине готовятся к зимней Олимпиаде. Спортсменам выделили 200 млн. гривен для подготовки. Для подготовки к Олимпийским играм было закуплено спортивное оборудование и инвентарь. Лучшие тренеры будут получать стипендии.