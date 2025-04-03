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Спецпредставитель Путина встретился с Уиткоффом в США: что известно

Reuters подтверждает, что спецпредставитель Путина встретился с Уиткоффом в Вашингтоне

сегодня, 07:01
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Кравцев Сергей

Главный переговорщик российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев провел переговоры со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Встреча стала первым визитом чиновника РФ высшего ранга в США после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом говорится в материале информагентства "Reuters".

Спецпредставитель Путина встретился с Уиткоффом в США: что известно

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Администрация Трампа продолжает давить на Россию и Украину, чтобы они согласились на прекращение огня, сообщили два американских
чиновника, знакомые с этим вопросом", – говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что Дмитриев – бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs со Стэнфордским образованием. Его называют одним из самых осведомленных представителей российской элиты в США, имея тесные связи с несколькими ключевыми фигурами команды Трампа. Он стал самым высоким российским официальным представителем, посетившим США с официальным визитом после масштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Сам Дмитриев в социальной сети X отметил, что, якобы, в диалоге РФ и США, который является очень важным, речь идет о процветании мира.

Отметим, ранее издание CNN сообщало, что Кирилл Дмитриев отправляется в Вашингтон для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

В Кремле подтвердили возможность визита представителя российского диктатора Владимира Путина в Вашингтон.

Читайте также на портале "Комментарии" — чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни все активнее допускают вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в ближайшие несколько месяцев. Это стало причиной разработки новых планов давления как на Киев, так и на Москву. Об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на двух американских чиновников.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putins-investment-envoy-dmitriev-may-visit-washington-kremlin-says-2025-04-02/
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