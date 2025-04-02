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Почему представитель Путина срочно летит в Вашингтон

По информации СМИ, представитель Путина поедет в Вашингтон на встречу с Уиткоффом

сегодня, 07:40
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Автор:
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Кравцев Сергей

Глава Фонда национального благосостояния РФ Кирилл Дмитриев отправляется в Вашингтон для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом стало известно изданию CNN, которое ссылается на собственные источники.

Почему представитель Путина срочно летит в Вашингтон

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Издание отмечает, эта встреча состоится для переговоров об укреплении отношений между двумя странами.

CNN подчеркивает, что его визит станет первым визитом российского чиновника в Вашингтон для переговоров с момента начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году и знаменует собой дальнейший шаг в заметном потеплении отношений между двумя странами после возвращения президента Дональда Трампа на должность.

Дмитриев является близким советником Путина и в феврале вместе с другими российскими чиновниками посетил Эр-Рияд (Саудовская Аравия), чтобы начать обсуждение урегулирования по прекращению войны в Украине.

Он также работал с Уиткоффом над освобождением американского учителя Марка Фогеля, что администрация Трампа приветствовала как жест доброй воли.

В материале обращают внимание, что власти США временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в США.

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Источник: https://edition.cnn.com/2025/04/01/politics/senior-russian-official-washington-visit/index.html
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