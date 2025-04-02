Почему представитель Путина срочно летит в Вашингтон

Глава Фонда национального благосостояния РФ Кирилл Дмитриев отправляется в Вашингтон для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом стало известно изданию CNN, которое ссылается на собственные источники.

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Издание отмечает, эта встреча состоится для переговоров об укреплении отношений между двумя странами.

CNN подчеркивает, что его визит станет первым визитом российского чиновника в Вашингтон для переговоров с момента начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году и знаменует собой дальнейший шаг в заметном потеплении отношений между двумя странами после возвращения президента Дональда Трампа на должность.

Дмитриев является близким советником Путина и в феврале вместе с другими российскими чиновниками посетил Эр-Рияд (Саудовская Аравия), чтобы начать обсуждение урегулирования по прекращению войны в Украине.

Он также работал с Уиткоффом над освобождением американского учителя Марка Фогеля, что администрация Трампа приветствовала как жест доброй воли.

В материале обращают внимание, что власти США временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в США.

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