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Спецназовцы показали, как вывозили из Кабула более 700 человек ВИДЕО)

Наши бойцы делали то, на что не решались миссии других стран

2 сентября 2021, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева

Наши разведчики спасли из захваченного талибами Кабула более 700 человек, повернув  их в Украину. Об этом сообщает в социальной сети отдел коммуникаций ГУР.

Спецназовцы показали, как вывозили из Кабула более 700 человек ВИДЕО)

Эвакуация людей из Афганистана (фото из открытых источников)

Сейчас Главное управление разведки обнародовало видео с операции в захваченном террористами Кабуле.

Спецназовцы помогли уехать из охваченной войной страны не только украинцам, но и жителям других государств, работникам миссий ООН, представителям правозащитных организаций, журналистам.

В сообщении говорится, что украинцы с честью выполнили свою благотворительную миссию. Наше государство заняло 8 место среди других государств по количеству эвакуированных. Вывезено более 700 человек.

Бойцы ГУР рисковали жизнью, чтобы найти лиц, подлежащих эвакуации. Они покидали охраняемую территорию аэропорта, чтобы сопровождать людей. Так не поступала ни одна из других европейских миссий. Но именно это позволило в короткие сроки быстро отыскать и вывезти как можно больше людей.

Также профессионально и мужественно вели себя украинские летчики, которые работали в условиях, приближенных к войне, при существующей угрозе обстрела во время взлета.


Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что украинские военные провели дерзкую операцию в Афганистане . Украинские военнослужащие провели смелую операцию по эвакуации афганцев. Євакуация переводчиков была осуществлена пятничным утром в Кабуле, на следующий день после того, как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после атаки террориста-смертника у одного из ворот аэропорта.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=2599191717043413
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