Специалисты создали онлайн-карту с адресами российских оккупантов, которые убивали и грабили в Буче

Эстония создала онлайн-карту, на которой указаны адреса российских военнослужащих,что жестоко убили и издевались над мирными гражданами в городе Буча и мародерили в этих местах. Об этом сообщили представители Управления государственной охраны Украины.

Специалисты убеждены, что это и сервис поможет идентифицировать оккупантов (фото из открытых источников)

Важно, что карта получила название "Where do orcs come from?", что переводится "Откуда приходят орки?". Онлайн-карту эстонские специалисты создали, пользуясь сервисом Google Maps.

Эстонские специалисты сообщили, что когда работали над созданием онлайн-карты , то использовали открытые данные украинской разведки, свидетельствующие о местах выдачи паспортов военнослужащих из базы информации ГУР МО Украины о военных 64-й отдельной мотострелковой бригаде 35-й армии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине создали Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. В нашей стране уже работает Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По обнародованной работниками ведомства информации, уже в эти дни работники центра уточняют списки пропавших соотечественников, чтобы разыскать и вернуть родным каждого гражданина Украины, возможно попавшего в плен или скрывшегося в хаосе войны. Вместе с тем эта новая поисковая организация отвечает на запросы представителей семей оккупантов из России. Как отмечают сотрудники Службы безопасности нашей страны, матери из РФ, если вы хотите увидеть и вернуть своих детей, обращайтесь. Ведь ваша страна не намерена о них заботиться. Теперь только у вас есть возможность позаботиться о своих детях.

