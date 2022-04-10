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Специалисты создали онлайн-карту с адресами российских оккупантов, которые убивали и грабили в Буче

Карта была создана с помощью сервиса Google Maps

10 апреля 2022, 21:51
Автор:

Лиля Воробьева
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Эстония создала онлайн-карту, на которой указаны адреса российских военнослужащих,что жестоко убили и издевались над мирными гражданами в городе Буча и мародерили в этих местах.   Об этом сообщили представители Управления государственной охраны Украины.

Специалисты создали онлайн-карту с адресами российских оккупантов, которые убивали и грабили в Буче

Специалисты убеждены, что это и сервис поможет идентифицировать оккупантов (фото из открытых источников)

Важно, что карта получила название "Where do orcs come from?", что переводится "Откуда приходят орки?". Онлайн-карту эстонские специалисты создали, пользуясь сервисом Google Maps.

Эстонские специалисты сообщили, что когда работали над созданием онлайн-карты , то использовали открытые данные украинской разведки, свидетельствующие о местах выдачи паспортов военнослужащих из базы информации ГУР МО Украины о военных 64-й отдельной мотострелковой бригаде 35-й армии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине создали Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. В нашей стране уже работает Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По обнародованной работниками ведомства информации, уже в эти дни работники центра уточняют списки пропавших соотечественников, чтобы разыскать и вернуть родным каждого гражданина Украины, возможно попавшего в плен или скрывшегося в хаосе войны. Вместе с тем эта новая поисковая организация отвечает на запросы представителей семей оккупантов из России. Как отмечают сотрудники Службы безопасности нашей страны, матери из РФ, если вы хотите увидеть и вернуть своих детей, обращайтесь. Ведь ваша страна не намерена о них заботиться. Теперь только у вас есть возможность позаботиться о своих детях.


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Источник: https://www.facebook.com/udoukyiv/posts/2159437797546689
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