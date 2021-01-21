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Спасти рынок «Столичный» от рейдерства: активисты выступают против соратника Януковича

Участники митинга утверждают: законные владельцы рынка не могут получить его в пользование через искусственное блокирование

сегодня, 19:50
Автор:

Станислав Молчанов








У Офиса противодействия рейдества состоялся митинг против рейдерского захвата рынка "Столичный". Активисты утверждают, что сейчас сбор торговых точек находится под контролем енакиевской криминальной группировки, которая, возможно, связана с беглым президентом Виктором Януковичем. О событии сообщает телеканал "Прямой".

Спасти рынок «Столичный» от рейдерства: активисты выступают против соратника Януковича

Активисты требуют остановить рейдерский захват рынка "Столичный". Скрин из сюжета телеканала "Прямий"

В поддержке рейдерства участники акции протеста обвиняют высоких должностных лиц из Министерства юстиции Украины. Также одной из влиятельных личностей, которая может влиять на контроль над "Столичным", называют заместителя министра юстиции Евгения Горовца. Активисты убеждены: сейчас происходит незаконное давление на Антирейдерскую комиссию. "Рэкетиры" стремятся прибрать к рукам имущество рынка, чтобы оно не досталось законным владельцам.

Митингующие собрались под стенами Офиса противодействия рейдерству, поскольку именно отсюда, по их мнению, отдаются приказы о блокировании передачи "Столичного" законным владельцам. Кроме того, есть информация, что имущество может вернуться к Юрию Иванющенко — экс-соратнику Януковича, и его партнеру Ивану Аврамову. 

"Уже прошли суды, арестовали все счета подставных компаний. Сейчас вопрос передачи в законную собственность. Именно поэтому на рынке "Столичный" мы проводим информационную блокаду уже 4-ю неделю и именно поэтому мы здесь", — заявил Юрий Гуренко,  руководитель "Правого сектора" в Киеве.

Участники акции протеста утверждают: более 70% собственности, находящейся на "Столичном", незаконно присвоено представителями власти Януковича. Такое количество имущества оценивается в более 1,2 млрд гривен.

Несколько иного мнения бывший депутат от ВО "Свобода" Эдуард Леонов. Мужчина уверен, что ОПР используют, дабы, несмотря на решение суда, обойти передачу рынка законным владельцам. Тогда власть над торговым учреждением смогут получить лица, которые финансируют сепаратистские группировки на Донбассе.

"Это решение суда. В суде он не обжалует решение суда против него, он пришел сюда в антирейдерскую комиссию. Потому что суды понимают, что не надо от него деньги брать, а министерству юстиции не до конца понятно [...] Согласно выслушав позиции сторон, комиссия сказала очень грустно и серьезно: — Понимаете, мы не будем сообщать вам своего решения, потому что это секретное решение, условно, мы должны его на ушко шепнуть его министру юстиции, потому что мы совещательный орган", — пояснил свою точку зрения Леонов.

Активисты стремились попасть на заседание комиссии в Офисе противодействия рейдерству, чтобы узнать о судьбе "Столичного".


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