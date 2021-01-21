Спасти рынок «Столичный» от рейдерства: активисты выступают против соратника Януковича

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Станислав Молчанов
У Офиса противодействия рейдества состоялся митинг против рейдерского захвата рынка "Столичный". Активисты утверждают, что сейчас сбор торговых точек находится под контролем енакиевской криминальной группировки, которая, возможно, связана с беглым президентом Виктором Януковичем. О событии сообщает телеканал "Прямой".
Активисты требуют остановить рейдерский захват рынка "Столичный". Скрин из сюжета телеканала "Прямий"
В поддержке рейдерства участники акции протеста обвиняют высоких должностных лиц из Министерства юстиции Украины. Также одной из влиятельных личностей, которая может влиять на контроль над "Столичным", называют заместителя министра юстиции Евгения Горовца. Активисты убеждены: сейчас происходит незаконное давление на Антирейдерскую комиссию. "Рэкетиры" стремятся прибрать к рукам имущество рынка, чтобы оно не досталось законным владельцам.
Митингующие собрались под стенами Офиса противодействия рейдерству, поскольку именно отсюда, по их мнению, отдаются приказы о блокировании передачи "Столичного" законным владельцам. Кроме того, есть информация, что имущество может вернуться к Юрию Иванющенко — экс-соратнику Януковича, и его партнеру Ивану Аврамову.
Участники акции протеста утверждают: более 70% собственности, находящейся на "Столичном", незаконно присвоено представителями власти Януковича. Такое количество имущества оценивается в более 1,2 млрд гривен.
Несколько иного мнения бывший депутат от ВО "Свобода" Эдуард Леонов. Мужчина уверен, что ОПР используют, дабы, несмотря на решение суда, обойти передачу рынка законным владельцам. Тогда власть над торговым учреждением смогут получить лица, которые финансируют сепаратистские группировки на Донбассе.
Активисты стремились попасть на заседание комиссии в Офисе противодействия рейдерству, чтобы узнать о судьбе "Столичного".
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