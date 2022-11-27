Спасти от голода 5 миллионов человек: о чем говорит новая инициатива Украины

В вечернем видеообращении 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прошедшем в Киеве Международном саммите по продовольственной безопасности. По словам президента, его неслучайно приурочили к очередной годовщине голодомора в Украине 1932-33 годов. По словам главы государства, саммит поддержали более 20 государств, а общая сумма, которую удалось аккумулировать для Grain from Ukraine, – уже почти $150 млн, работа продолжается, готовятся до 60 кораблей. Как оцениваете перспективы данной инициативы? Что еще можно сделать, чтобы голод перестали использовать как оружие? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерно. Фото: из открытых источников

Проект заблаговременно имеет финансовую основу и украинские фермеры в этом процессе в большинстве случаев уже получили расчёт за свое зерно

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос уверен, что Grain from Ukraine – это мощный политический шаг, очень правильно сделанный именно в дни памяти Голодомора.

"Он указывает, что мировое сообщество может жить и принимать решения без русни", – акцентирует эксперт.

По его мнению, есть две составляющие, которые следует обсудить:

– потеряют ли сельхозпроизводители, особенно фермеры, от этого шага?

– есть ли у нас хлеб для таких поставок?

"Говорить, что мы безвозмездно передаем украинское зерно в Йемен, Судан, Нигерию не корректно, – считает Андрей Кривонос. – На цепочке от украинского поля до стола в Йемене, Судане и Нигерии будет много перевалочных точек. И на каждой из них будет формироваться свой подход к оплате. Прежде всего, зерно уже хранится на зернохранилищах, и чаще всего уже выкуплено у производителей. Та же Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, более известная скандалами, однако точно уже понадовала векселей (и не только финансовым производителям), фактически получив в собственность зерно".

Кроме этого, продолжает эксперт, уже 20 стран присоединились к финансированию проекта. А некоторые, как, к примеру, Бельгия, даже перечислили средства на счет, управляемый Международным валютным фондом.

"Это говорит о том, что проект заблаговременно имеет финансовую основу. И украинские фермеры в этом процессе в большинстве случаев уже получили расчёт за свое зерно, – отмечает Андрей Кривонос. – А вот по поводу зерна и хлеба на нашем столе... С 90-х годов ежегодно в Украине уменьшается потребление хлеба. Мы примерно со 130 кг на душу населения в год сейчас вышли по разным оценкам на 86-97 кг. Показатели "старых" европейских стран 40-60 кг, страны Восточной Европы – 70-80 с тенденцией уменьшения. Наряду с нами Турция, которая в 2010 году потребляла 150 кг на душу, сейчас – 105 кг. При этом количество производимого зерна в Украине находится почти на том же уровне, что и 30 лет назад. Здесь можно долго дискутировать о качестве, структуре производства и праве собственности на это зерно, но это не меняет общей картины – на пути в Европу у нас растет экспортный потенциал зерна, в том числе за счет изменения предпочтений внутреннего рынка".

По словам эксперта, аналогичной статистики касательно бедных стран Африки на данный момент нет, однако тенденции роста цен на продовольствие, особенно хлеб, указывает на растущий спрос.

"Так, в Нигерии с мая этого года фиксируют ежемесячный рост цен на продукты питания более чем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом расчете на сегодняшний день это уже 626%, а ведь еще не конец года, – подчеркивает Андрей Кривонос. – Считаю позитивом то, что хоть и на фоне войны, мы собрали вместе те факторы, которые помогут Украине расширить свои зерновые амбиции в мире".

Все инициативы, которые помогают нашим фермерам воздержаться от банкротства, являются очень важными

Эксперт агрорынка Андрей Ярмак отмечает:

"Я продолжаю считать, что лучшей инвестицией для всех государств для обеспечения продовольственной безопасности и безопасности в целом будет максимальная поддержка ВСУ для полной победы над рашизмом. Плюс – инвестиции в максимально быстрое восстановление инфраструктуры Украины".

По словам Андрея Ярмака, все инициативы, которые помогают нашим фермерам воздержаться от банкротства, также являются очень важными.

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