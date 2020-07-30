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Спасатели предупреждают: в украинских реках повысится уровень воды

В "Укргидрометцентре" рассказали, какой будет погода в августе

сегодня, 09:40
Автор:

Елена Волкова
Спасатели предупреждают: в украинских реках повысится уровень воды

В некоторых реках Украины ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет 112.ua.

"По данным "Укргидрометцентра", в течение 30 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1 м над уровнями 29 июля на 8:00. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

На сегодня, 30 июля, синоптики прогнозируют дожди с грозами в некоторых центральных, северных и западных областях Украины. Максимальная температура - +34 градуса. 

Кроме этого, в "Укргидрометцентре" рассказали, какой будет погода в августе. Синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру от 19 до 20 градусов тепла. Количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах - до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.


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