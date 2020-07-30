Погода в Украине: украинцев ждет резкое похолодание

По словам синоптика, в Украину идет холодный атмосферный фронт. По этой причине на севере жара ослабеет с нынешних +30 ... +34 градусов до +25 ... +28 градусов.

На западе же столбики термометров, по-прежнему будут показывать +24 ... +28 градусов. Не изменится температура также на востоке и юге, однако здесь еще продлится жара. В центре 30 июля следует ожидать высокой температуры воздуха – до +29 ... +33 градусов. Разве в Винницкой области немного будет ниже – +28 ... +29 градусов.

Что до осадков, то кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом наиболее вероятны в западных областях Украины, где-то на севере, в Харьковской области. А поздно вечером в четверг придут к центральной части. На юге, в Луганской и Донецкой областях – сухая погода.

Киев 30 июля уже окажется в тылу фронта, поэтому жара здесь также ослабнет. В течение дня в четверг в столице следует ожидать +26 ... +28 градусов. Кроме того, время от времени в течение дня дождь.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, холоднее всего в четверг будет в западных областях – здесь температура поднимется до +25 ... +27 градусов. А жарче всего будет на Херсонщине и Николаевщине – +32 .. +34 градуса. В среднем в Украине температура составит +29 .. +31 градус.

Дожди с грозами следует ожидать в Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях. На остальной территории – солнечно и сухо. Ветер будет дуть с северной и с юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду.





Уже завтра в Украине похолодает еще больше. А на выходных, очевидно, придется доставать теплые вещи.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой прогноз сделали астрологи для всех знаков зодиака на четверг, 30 июля.