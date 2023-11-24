Спасатели Полтавщины получили пожарные автолестницы немецкого производства Magirus



















Две пожарные автолестницы разной высотности поставила компания "ПРОМЭНЕРГООБЛАДНАНИЕ" для подразделений Главного управления ГСЧС в Полтавской области. Речь идет о спецтехнике на базе Iveco, изготовленной на заводе Iveco Magirus GmbH в немецком городе Ульм, M32L-AS и M42L-AS. Автолестницы способны обеспечить выполнение задач по спасению и тушению пожаров на высотах 30 и 40 метров соответственно. Также такая техника хорошо себя зарекомендовала при тушении пожаров на крупных промышленных объектах .

Спасатели Полтавщины получили пожарные автолестницы

Благодаря доукомплектации компанией "ПРОМЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ" — официальным представителем Magirus GmbH в Украине автолестниц дополнительным аварийно-спасательным оборудованием удалось значительно расширить функционал каждой единицы специальной пожарной техники.

"Обо всех преимуществах новых автолестниц рассказал руководитель компании Андрей Залесский во время презентации поставленной техники: "Мы уже неоднократно рассказывали обо всех преимуществах спецтранспорта. Но сегодня я хочу сосредоточить ваше внимание на том оборудовании, которым мы доукомплектовываем каждую автолестницу перед тем, как ее получат новые владельцы. Это – аварийно-спасательные инструменты Weber-Rescue, индивидуальные фонари Adalit, аварийно-сигнальные фонари Euro-Blitz, пожарные рукава Gollmer&Hummel, лафетный ствол AWG и пожарные стволы Protek, генератор IVM, аккумуляторные цепные и дисковые".

Андрей Залиский также отметил, что каждый водитель-оператор, который в будущем будет работать на этих автолестницах, пройдет соответствующее обучение на заводе Magirus в Пожарной академии предприятия (Ульм, Германия). Учебный курс традиционно организует компания-поставщик, которая также обеспечивает дальнейшее сервисное обслуживание каждой автолестницы.

На сегодняшний день учебный курс уже прошли специалисты ГСЧС из Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской и Днепропетровской областей.











