Спасатели Полтавщины получили пожарные автолестницы немецкого производства Magirus

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Кравцев Сергей
Две пожарные автолестницы разной высотности поставила компания "ПРОМЭНЕРГООБЛАДНАНИЕ" для подразделений Главного управления ГСЧС в Полтавской области. Речь идет о спецтехнике на базе Iveco, изготовленной на заводе Iveco Magirus GmbH в немецком городе Ульм, M32L-AS и M42L-AS. Автолестницы способны обеспечить выполнение задач по спасению и тушению пожаров на высотах 30 и 40 метров соответственно. Также такая техника хорошо себя зарекомендовала при тушении пожаров на крупных промышленных объектах .
Спасатели Полтавщины получили пожарные автолестницы
Благодаря доукомплектации компанией "ПРОМЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ" — официальным представителем Magirus GmbH в Украине автолестниц дополнительным аварийно-спасательным оборудованием удалось значительно расширить функционал каждой единицы специальной пожарной техники.
Андрей Залиский также отметил, что каждый водитель-оператор, который в будущем будет работать на этих автолестницах, пройдет соответствующее обучение на заводе Magirus в Пожарной академии предприятия (Ульм, Германия). Учебный курс традиционно организует компания-поставщик, которая также обеспечивает дальнейшее сервисное обслуживание каждой автолестницы.
На сегодняшний день учебный курс уже прошли специалисты ГСЧС из Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской и Днепропетровской областей.
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