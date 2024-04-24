Союзника Украины обвинили в том, что он помогает РФ оплачивать войну в Украине: подробности

Великобританию обвинили в том, что она "помогает России оплачивать войну в Украине", продолжая импортировать рекордные объемы переработанной нефти из стран, перерабатывающих ископаемое топливо Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Guardian".

Нефть. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, правительственные данные, проанализированные сайтом экологических новостей Desmog, показывают, что импорт переработанной нефти из Индии, Китая и Турции в 2023 году составит 2,2 млрд фунтов стерлингов, что соответствует рекордному показателю предыдущего года, по сравнению с 434,2 млн фунтов стерлингов в 2021 году. Кампания Global Witness назвала этот процесс "отмыванием", которое подрывает сопротивление Украины России.

В ответ на вторжение в 2022 году союзники Украины обязались отказаться от поставок российской нефти и газа. Великобритания официально запретила импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года. Однако лазейка в законодательстве позволила российской нефти продолжать поступать в Великобританию.

Отмечается, что, будучи вторым по величине экспортером нефти в мире, Россия вынуждена адаптироваться к новым реалиям под влиянием западных санкций. Ограничения, введенные против Москвы, привели к перенаправлению значительной части экспорта нефти и нефтепродуктов в азиатские и африканские регионы.

По мнению более 10 опрошенных российских нефтетрейдеров, резкое сокращение объемов нефтепереработки может подтолкнуть Россию к увеличению экспорта сырой нефти за счет сокращения поставок топлива.

В настоящее время Россия поставляет нефть ограниченному числу крупных покупателей, среди которых Китай, Индия и Турция.

Однако в отношении экспорта нефтепродуктов география поставок более диверсифицирована, что позволяет России сотрудничать с менее крупными потребителями в Африке и Южной Америке.

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