Современный мир под властью старых: какая опасность ожидает молодежь

В современном мире возрастной разрыв между политическими лидерами и их гражданами становится все более заметным. Все десять наиболее населенных стран мира возглавляют лидеры старше 70 лет. Для сравнения, еще десять лет назад такой сценарий был актуален только для одного государства.

Почему мировые лидеры преимущественно старые

Медианный возраст мировых лидеров в настоящее время составляет 62 года, а более половины населения стран мира живет с лидерами, возрастов которых старше 70 лет. Эти лидеры в среднем на 40 лет старше среднего возраста населения в своих странах. Особенно яркий контраст между возрастом и значительно младшим населением наблюдается в Африке. К примеру, президент Камеруна Поль Бия, которому 91 год, находится у власти более 40 лет, в то время как средний возраст в стране — 18 лет.

Другие густонаселенные страны мира также имеют руководителей пожилого возраста. Например, лидеру КНР Си Цзиньпину – 71 год, российскому диктатору Владимиру Путину – 72 года, премьер-министру Индии Нарендре Моди – 74 года, а президенту Бразилии Луле да Силви – 78 лет. Кроме того, Джо Байден считается старейшим президентом США, ведь в конце срока его возраст составлял 81 год. Однако 78-летний Дональд Трамп может превзойти его рекорд, если останется президентом США до конца срока.

Средний возраст лидеров мира – 62 года

В то же время в Европе, где средний возраст населения выше, политики в целом моложе, чем в странах Африки или Азии: премьеру Италии Джорджи Мелони – 48 лет, президенту Франции Эммануэлю Макрону — 47 лет, а президенту Украины Владимиру Зеленскому – 46 лет.

Почему молодежь реже попадает в политику

Есть несколько вариантов, почему средний возраст лидеров увеличивается. Одна из причин заключается в том, что медицинские технологии улучшаются и люди живут дольше. Другое касается роста авторитаризма в мире, а авторитарные лидеры часто остаются у власти дольше. Примером этого могут быть лидеры в Китае и России – Си Цзиньпин и Владимир Путин, которые укрепляют свое влияние, продлевая сроки пребывания у власти.

С другой стороны, в демократических странах молодым кандидатам может быть трудно получить финансирование и поддержку для участия в выборах, тогда как старшие кандидаты считаются более опытными среди населения, их многие знают и они имеют многочисленные связи.

Последствия для общества

Разнообразие в возрасте среди политиков помогает учитывать потребности всех групп населения, особенно в быстро меняющемся мире. Например, младшие политики лучше понимают современные технологии и социальные медиа, что позволяет им более эффективно внедрять новые политики, а опытные лидеры часто лучше ориентируются в политических механизмах и имеют налаженные связи. Однако возрастной разрыв с избирателями может демотивировать молодежь, снижая их явку на выборах и доверие к демократическим процессам.

Молодые избиратели в целом реже участвуют в голосовании. По опросам, проведенным в 33 странах, только 44% людей в возрасте 18-29 лет всегда голосуют по сравнению с 60% старших избирателей. Это снижает вероятность принятия политик, отражающих интересы молодежи, например, в сферах образования, трудоустройства или климатических изменений и в целом может создать условия, где меньше внимания уделяется потребностям молодежи. Таким образом, старение политической элиты – это вызов для современных демократий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге находящихся у власти мировых лидеров.

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