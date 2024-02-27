Совместимость детей и родителей по знакам зодиака

Для многих родителей становится загадкой, почему им не удается поладить с их детишками. Почему на ровном месте возникают ссоры и разногласия. Причиной может быть во влиянии знаки Зодиака. Чтобы избежать грубых ошибок в воспитании, лучше заранее узнать по гороскопу о совместимости родителей и ребенка.

Совместимость знаков Зодиака. Фото: из открытых источников

Как известно, все знаки Зодиака разделены на четыре группы по стихиям: Овны, Львы и Стрельцы – огненные знаки Зодиака; Девы, Тельцы и Козероги – земные знаки Зодиака; Близнецы, Водолеи и Весы – воздушные знаки Зодиака; Раки, Скорпионы и Рыбы – водные знаки Зодиака. По каждой группе – совместимость родителей и детей.

Если родители принадлежат к группе Огненных знаков их отличительные черты характера – требовательность, обладают лидерскими качествами, безразличны к малознакомым людям. В том случае, если у них ребенок принадлежит к Водным знакам (Рак, Скорпион, Рыба), он нуждается в чувственной поддержке и похвале от родителей. Только так у него проявятся индивидуальные качества характера и талант. Но своей медлительностью и спокойствием он раздражает родителей Огненных знаков.

Со своей стороны они начинают прилагать все усилия для его перевоспитания и тем самым еще с раннего детства подавляют его способности. Понятно, что начинаются конфликты и как только дети оканчивают школу, они стремятся быстрее покинуть родителей и жить самостоятельной жизнью. Увы, но такой поворот событий не лучшим образом отражает на жизни детей, порой незапланированной беременностью, неудачным замужеством, пристрастием к вредным привычкам. У родителей, рожденных под Огненным знаком Зодиака лучше всего складываются отношения с детьми принадлежащими к стихии Воздуха (Весы, Водолеи, Близнецы).

Если родители принадлежат к группе Земных знаков (Девы, Тельцы, Козероги), им лучше не планировать рождение ребенка под Огненным знаком (Львы, Стрельцы, Львы), так как будет конкретная несовместимость. Желание родителей будет подавить энергию детей, которые со своей стороны начнут в знак протеста рано злоупотреблять алкоголем или жить половой жизнью. Это тот случай, когда возникает конфликтная ситуация под названием "отцы и дети". Родители одержимы целью воспитать своих детей терпеливыми, спокойными и аккуратными.

И это получится, если их дети рождены под Водным или Земным знаком (Тельцы, Девы, Козероги, Рыбы, Скорпионы, Раки).

Если родители принадлежат к группе Воздушных знаков (Водолей, Весы, Близнецы) они обладают педагогическими качествами, поэтому всегда сумеют выслушать и дать совет ребенку. Их отличительная способность – посредством разговора завоевать доверие ребенка и стать его лучшим другом. Дети к таким родителям сильно привязываются и сложно переживают их длительное отсутствие на работе. Чтобы дело не доходило до конфликта, родителям под Воздушным знаком надо правильно спланировать свой режим дня.

Если родители принадлежат к группе Водных знаков (Скорпионы, Рыбы, Раки), они способны со своими детьми всегда найти общий язык. Но они стараются их свободу ограничить. И, если их дети – Водолеи, Весы, Близнецы, которые любят свободу, в семье будут постоянные ссоры и конфликты. В том случае, если ребенок – Рыба, Рак, Телец, Дева, Скорпион, Козерог, лучше проявить нежность и мягкость. Дети, принадлежащие к Воздушным знакам Зодиака и Земным отличаются спокойным темпераментом и поэтому в их воспитании недопустимы чрезмерная строгость и жестокость.

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