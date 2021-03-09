Совладелец рынка «Столичный» рассказал о роли министра Малюськи в схемах захвата

Рынок "Столичный" больше года якобы удерживают ставленники так называемой "енакиевской" группировки. Об этом пишет "Апостроф".

Рынок "Столичный". Фото из открытых источников

Один из совладельцев рынка "Столичный" Виктор Бондар заявил в комментарии изданию "Апостроф", что сейчас руководитель Министерства юстиции Денис Малюська встал на сторону той самой "енакиевской группировки".

"В истории со "Столичным" схемы воплощаются ставленниками "енакиевских" – Арменом Саркисяном ("Горловским"), Иваном Аврамовым, Владимиром Галантерником и другими подобными лицами. Причем делается это не просто при полном попустительстве некоторых высоких чиновников, но, похоже, при их содействии", – заявил владелец рынка.

По словам Бондара, одним из элементов схемы захвата рынка "Столичный" якобы стала попытка заблокировать смену самопровозглашенного директора рынка Рустема Абдукадырова. По его словам, в Минюсте действия "енакиевских" не просто проигнорировали, а даже легализовали. Он заявляет, что Абдукадыров подавал в Шевченковский районный суд города Киева 4 одинаковых заявления об обеспечении иска, а позже в деле появлялись "черные регистраторы". Вероятно, это делали для того, чтобы дело попало на рассмотрение к определенному судье.

"Чтобы не отдавать контроль над "Столичным" законным владельцам, представители "енакиевских" обратились к так называемым "черным регистраторам" в попытке заблокировать смену самопровозглашенного директора рынка Рустема Абдукадырова. Нам стало известно о попытке вмешаться в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, после чего мы подали жалобу в Офис противодействия рейдерству при Министерстве юстиции. И вот здесь нас ждал шок, потому что глава министерства Денис Малюська сделал вид, что этой нашей жалобы не было в природе. Фактически, там легализовали схему захвата рынка", – отметил Бондар.

Виктор Бондар также заявляет, что его удивляет реакция на ситуацию со стороны министра, так как два месяца назад Малюська оперативно принимал решение в пользу противоположной стороны.

"Реакция министра на нашу жалобу, вернее ее отсутствие, выглядит тем более странно на фоне того, что в декабре 2020 все тот же Малюська буквально за три часа единолично дважды отменил в реестре решения других государственных регистраторов, и по требованию Рустема Абдукадырова, восстановил его в должности директора рынка "Столичный", – сказал владелец рынка.

Кроме того, Бондар считает, что Денис Малюська встает на сторону "енакиевских", что противоречит озвученному ранее курсу на противодействие незаконным схемам.

"По закону Офис противодействия рейдерству не может рассматривать жалобы, только если существует судебный спор по этому же вопросу. Поэтому, по нашей информации, Денис Малюська специально предоставил формальную возможность обжаловать регистрационные действия в суде, чтобы потом не было возможности принимать решения. В целом, все действия министра Малюськи выглядят странно, похоже, что он занял позицию наперекор позиции президента. Вместо борьбы с криминальными схемами в бизнесе – их полная поддержка. Вместо наказания "черных регистраторов" – помощь им...", – говорит Виктор Бондар.

Напомним, "Комментарии" писали, что к попыткам захвата рынка "Столичный" могут быть причастны литовские бизнесмены.

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