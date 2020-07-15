Совладелец анонимного телеграм-канала "Резидент" прокомментировал разговоры о продаже канала

В воскресенье, 12 июля, появилась информация о том, что анонимный политический телеграм-канал "Резидент" был продан одному из представителей власти. Сразу данную информацию опроверг другой телеграм-канал - "Легитимный".

"Админы канала, с которыми мы общаемся, сразу опровергли данную информацию. Хотя предложения поступают ежедневно. Политика канала не изменилась, разные админы публикуют разную информацию", - написал "Легитимный".

"Комментарии" обратились напрямую к одному из совладельцев канала "Резидент", чтобы узнать, что произошло на самом деле.

"Переговоры о продаже нашего канала велись давно. Это связано с желанием некоторых политиков взять под контроль телеграм. На этих выходных нам предложили почти в два раза выше сумму, от той, которую мы указывали в нашем интервью. У одного из собственников появилось желания продать "Резидента", но, учитывая нашу осторожность, мы решили выждать и проверить, не является ли это провокацией. Как оказалось, это была спланированная информационная атака, а сама сделка - иллюзией", - сообщил один из совладельцев "Резидента.

Ранее "Комментарии" представили новый спецпроект - "Срываем маски", рамках которого журналисты нашего портала всесторонне освещают деятельность анонимных политических телеграм-каналов.

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