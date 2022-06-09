Советник главы ОП: какой «референдум» – ВСУ уже под Херсоном

Советник главы ОП Алексей Арестович считает смешными заявлениями коллаборнатов, а также спикеров Кремля о том, что в Херсонской области в перспективе может быть проведен "референдум" о присоединении региона к РФ. Это вдвойне смешнее слышать, когда понимаешь, что ВСУ продолжают контрнаступать и канонада от взрывов и отголоски боев уже слышны даже в самом Херсоне. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Алексей Арестович отметил, украинская армия ведет активное наступление на юге страны и продолжает атаковать. Все это происходит, несмотря на то, что Запад еще не предоставил мощное вооружение, отправки которого должны пройти со дня на день. Тем не менее, украинские военные уже находятся в 20 км от областного центра Херсонской области.

Советник главы ОП отметил, учитывая сложившиеся обстоятельства возникает вопрос: о каком таком "референдуме" в Херсоне время от времени начинают говорить спикеры Кремля. Они просто создают виртуальную реальность.

Арестович добавляет, ему хотелось бы услышать ответ от кремлевских марионеток: как они собрались проводить "референдум" в таких условиях, когда грохот боев с каждым днем все ближе и ближе. Взрывы и выстрели громче по приближению.

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