Сотрудники ЗАЭС не предатели: Котина разнесли за его слова и рассказали, как он прятался на ХАЭС

И.о. председателя правления АО НАЭК Энергоатом Петр Котин обвинил тысячи работников Запорожской АЭС в том, что они изменили Украине и подписали контракт с "Энергоатомом".

Петр Котин

Такое заявление подвергла критике эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарная.

"Кто он такой, чтобы обвинять персонал оккупированной ЗАЭС в тяжком преступлении без решения суда и проведения следственно-оперативных действий СБУ? Обвинить 3 тысячи людей публично незаконным способом?!" – возмутилась эксперт.

Она рассказала, что из своих источников знает, что расследование по коллаборационизму очень не простое дело, в частности, по сбору доказательств. К примеру, один из руководителей оккупированной ЗАЭС активно публично агитировал персонал подписывать контракты с ДК Росатом, сам его подписал в октябре 2022 года, затем продал всю недвижимость в Энергодаре и выехал на подконтрольную территорию Украины. До сих пор СБУ не выдвинула ему подозрения, допрос свидетелей продолжается до сих пор, то есть уже более двух лет, а человека трудоустроили в центральном офисе Энергоатом, подчеркнула Кошарная.

Кроме того, она напомнила, как руководство Энергоатом призвало персонал ЗАЭС оставаться на рабочих местах и называло его "героями, обеспечивающими ядерную безопасность". Также эксперт напомнила и доклад организации Truth Hounds, в котором указаны шантаж, жестокие пытки, психологическое давление со стороны оккупационной администрации ЗАЭС с целью принуждения к подписанию контрактов с ДК Росатом. Персонал не мог выехать на подконтрольную территорию по маршруту, по которому движутся миссии МАГАТЭ на оккупированную ЗАЭС с украинской территории. Только через территорию России, а это соответственно допросить ФСБ.

При этом Кошарная призвала вспомнить, что делал Котин с 24 февраля 2022 как руководитель эксплуатирующей организации в условиях войны. Руководители Регулятора и эксплуатирующей организации (ЕО) не воспользовались своими полномочиями по изменению Аварийных планов — системы аварийного реагирования АЭС и укрепления их физической защиты.

"Не дождались украинские АЭС от руководителя НАЭК Энергоатом П.Котина – ни технических распоряжений, ни приказов, ни изменений в технологических регламентах безопасной эксплуатации, которые бы определили порядок действий персонала в случае потери физической защиты АЭС в условиях войны", — говорит Кошарная.

Кроме того, по ее словам, функции обороны подразделений Национальной Гвардии для охраны АЭС не были усилены военными вооружениями и не трансформировались в способность активной обороны АЭС и городов-спутников, а руководители ЕО и Регулятора не инициировали такие изменения, обратившись в Правительство и СНБО Украины.

"Каждый из генеральных директоров АЭС действовал по своему усмотрению и применял свои личные связи с СБУ, МВД, ВСУ, чтобы выстраивать оборону АЭС, как это сделал Павел Павлишин, гендиректор РАЭС, которого Котин уволил в 2023 году", — подчеркнула Кошарная.

Эксперт предположила, что президент Энергоатом очень хорошо понимал угрозы лично для себя, иначе не эвакуировался бы на ХАЭС, оставив Киев без активации Кризисного центра ЭО, не перевел его дислокацию — в более безопасное место, вместе с персоналом.

Кошарная отмечает, что активировали Кризисный центр ЭО почти через 6 месяцев, и похоже — все это время российские вооруженные формирования у наших АЭС не квалифицировались ни оператором, ни регулятором в лице Корикова как угроза, иначе невозможно объяснить бездействие и безответственное ожидание, в результате которых физическая защита ЗАЭС была потеряна.

"Надеюсь, что СБУ ведет расследование по преступному бездействию руководителя оператора всех АЭС и руководителя Госатомрегулирования в течение 2022-2023 гг." – добавила Кошарная.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение полномасштабной войны численность работников НАЭК "Энергоатом" снизилась с 35 тысяч до 30 тысяч человек.



