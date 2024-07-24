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Ткачик Олеся
Полиция Тернопольской области ликвидировала коррупционную схему представителей районного ТЦК. В полиции сообщают, что преступный план для желающих избежать мобилизации наладили чиновники одного из районных территориальных центров комплектования области. В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 000 до 150 000 долларов.
Деньги при обыске
Как сообщил начальник ГУНП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко, еще в марте 2024 года в поле зрения оперативников уголовного розыска попала группа лиц из числа работников ТЦК СП, отдельных представителей органов местного самоуправления, а также гражданских лиц, которые во главе с районным комиссаром разработали разные схемы. по уклонению от мобилизации.
При этом, как отметил Зюбаненко, и в ходе расследования становилось известно все больше таких схем, а сумма заработка увеличивалась, ведь сотрудники ТЦК каждый месяц требовали все больше и больше средств за свои "услуги".
Кроме того, известно, что каждая услуга, которую "оказывали чиновники", имела свою цену. Сумма колебалась от тысячи до 15 тысяч долларов. За обновление военных данных с проставлением соответствующего штрихкода во временном удостоверении военнообязанного, а также с перспективой избежать мобилизации хотели до 2000 долларов. От 5000 до 15 000 тысяч долларов "стоило" влияние на членов ВЛК с целью списания с военной службы, а также за помощь в переводе с боевых частей в тыловые с перспективой освобождения из войска.
Также, по словам Зюбаненко, сотрудники ТЦК СП очень цинично действовали и в отношении бизнеса, в том числе аграриев. Они приходили к ним и угрожали забрать в целях мобилизации больше техники. Аграрии понимали, что жатва на носу, и потому соглашались платить.
Зюбаненко говорит, что уже известно более 150 человек, которые воспользовались "услугами" сотрудников ТЦК СП.
Организатору и одному из подельников следователи уже сообщили о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Одессе работник ТЦК за невручение повестки брал 4 тыс. долларов.
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Ігор
сегодня, 17:35
Якби не передавали на гору по вертикалі до Єрмака-найсвітлішого, діяльність була б неможливою. Саме тому юдейсько-путинське вторгнення. І Фюрер ще використовуєнаративи повернення СРСР. Та тоді такого руйнівного стану України і такої повномасштабної корупції не було. Велика корупція існувала тільки локально - в межах бандерівських регіонів.