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Сотрудники ТЦК могут применять силу: В ВР назвали условия

Сотрудники ТЦК могут применять силу в редких случаях, заявил в интервью Укринформу народный депутат Руслан Горбенко

сегодня, 19:10
Автор:
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Ткачик Олеся
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На самом деле представители ТЦК могут применять силу, а также прибегать к принудительным мерам в случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации, заявил народный депутат заместитель председателя парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции Руслан Горбенко.

Сотрудники ТЦК могут применять силу: В ВР назвали условия

Руслан Горбенко

По его словам, такое действие может быть обосновано, когда речь идет о задержании лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы.

Что касается информации о том, что есть факты, когда сотрудники совершают насилие по отношению к военнообязанным, то, по мнению народного депутата, с каждым таким случаем нужно разбираться отдельно.

Горбенко признал, что были случаи, когда, собственно, некомпетентность работников ТЦК становилась причиной конфликтных ситуаций. Именно поэтому, отмечает народный депутат, очень важно проводить надлежащий отбор кандидатов в ТЦК. При этом добавил политик, необходимо также учитывать их психологическое состояние и подготовку для общения с военнообязанными.

"Это сделает мобилизацию более эффективной и выстроит доверие общества к центрам комплектования",
– считает Горбенко.

Кроме того, народный депутат считает, что необходимо ввести более жесткие наказания за противоправные действия со стороны должностных лиц, ответственных за мобилизацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня в Раде должно было состояться заседание ВСК по расследованию фактов неправомерного обращения работников ТЦК с военнообязанными. На участие в этом заседании были приглашены главы всех областных ТЦК, они могли приобщиться к работе в онлайн-режиме. Однако ни один из руководителей областных ТЦК на встречу не явился, поэтому ВСК не могла начать работу.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3871932-ruslan-gorbenko-nardep-volonter.html
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