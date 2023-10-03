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Соседняя страна США раскритиковала военную поддержку Украины

Лидер Мексики призвал Вашингтон направить больше ресурсов на помощь странам Латинской Америки

сегодня, 16:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал американскую военную помощь Украине, заявив, что она "иррациональна". Он усилил критику военных усилий, призвав Вашингтон направить больше ресурсов на помощь странам Латинской Америки. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Соседняя страна США раскритиковала военную поддержку Украины

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: из открытых источников

Лопес Обрадор уже давно призывает Вашингтон выделить больше финансирования на помощь экономическому развитию в Центральной Америке и Карибском бассейне, чтобы ослабить миграционное давление.


Во время своей ежедневной пресс-конференции Лопес Обрадор раскритиковал Конгресс США за то, что он не высвободил деньги для региона, прежде чем сослаться на споры на прошлой неделе по законопроекту о временном финансировании, который лишил бы Украину дальнейшей помощи.

"Я только что посмотрел на то, как теперь они не разрешают помощь для войны в Украине. Но сколько они выделили на войну в Украине? От 30 до 50 миллиардов долларов на войну. Это самая иррациональная вещь, которую вы можете иметь. И разрушительная. Поэтому им придется изменить свою стратегию и научиться уважению. Сейчас не время игнорировать мексиканские власти", — заявил президент Мексики.

Читайте также на портале "Комментарии" — после того, как Киев не дождался позитивного для себя решения США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка американского народа не пошатнулась. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, уверяя, что сейчас Киев ведет переговоры со всеми представителями Конгресса, добиваясь, чтобы подобных решений больше не повторилось. Между тем, со стороны политиков-республиканцев идут меседжи в стиле – надо больше внимания внутриамериканским проблемам, а не Украине. А тут еще и известный американский миллиардер, владелец соцсети X и компании Tesla Илон Маск делает язвительные выпады в адрес украинского руководства. И хоть Белый дом обещает продолжать поддержку, а у Пентагона якобы осталось еще более 5 млрд долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины, проблемы – налицо. Что срочно должно делать наше высшее военно-политическое руководство, чтобы исправить ситуацию? Следует ли ожидать в ближайшее время каких-то радикальных шагов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/americas/mexico-president-slams-us-spending-ukraine-irrational-2023-10-02/
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