Сортировка мусора в Украине: готовы ли к этому украинцы

Более 40% принявших участие в опросе соотечественников оценили намерения своих знакомых и утверждают, что половина из них готова производить сортировку отходов. Они заявили, что каждый второй не разделяет мусорные отходы из-за того, что не имеют для этого специальных емкостей. Такова статистика социологического исследования "Всеукраинский омнибус", которое осуществила исследовательская компания "Active Group" вместе с другим обществом "GreenAge" в октябре 2021 года.

Сортировка мусора в Украине (фото из открытых источников)

Давая ответ на вопрос о том, какой процент их знакомых будет производить сортировку отходов, 0,6% опрошенных заявили, что готовы все или почти все. В частности, назвали 80% заинтересованных в сортировке отходов 8,6%. Цифра готовности таких намерений -70% отметили 13% опрошенных. Готовность 60% подтвердили 11,1%, а о готовности 50% заявили 10,3% опрошенных. Цифра готовности 40% назвали 4,8 опрошенных. По словам 10.7%, это готовы делать 30% их знакомых.

Также среди соотечественников, участвовавших в опросе 5,9% придерживаются мнения, что их знакомые не определились будут ли производить сортировку отходов (0-10%). Не дали утвердительного ответа на поставленный вопрос 26,6% опрошенных.

Каждый второй из опрошенных придерживаются мнения, что те, кто производит сортировку мусора, должны меньше платить за его вывоз. 26,5% полностью согласны. Не согласен с таким вопросом каждый четвертый опрошенный: 20,6% не согласны, 4,6% — категорически не согласны. Не определили ответ 21,3% респондентов.

Главные причины, которые сдерживают сортировку мусора, это – отсутствие баков для сортировки. Таков ответ 45,8% респондентов. Треть опрошенных (33,5%) не видят смысла в сортировке, поскольку сортированный мусор смешивают при вывозе на полигон. Еще треть (31,5%) никогда этого не делали. 5,3% опрошенных упомянули об отсутствии навыков сортировки мусора, 4,5% опрошенных сетуют на нерегулярный вывоз сортированного мусора, 4,2% указали на неудобство расположения баков для сортировки. 10,1% не знают, что ответить на данный вопрос.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина реагирует на сообщение Венгрии по проблеме, связанной с мусором.

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