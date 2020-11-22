Солнечно, морозно, местами снег - погода на 22 ноября

Язык
Coinspot 22.11.2020
BTC/USD
18492.88
ETH/USD
544.35
LTC/USD
84.33
НБУ 22.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
Сегодня, 22 ноября, по всей территории Украины будет солнечной, за исключением трех восточных областей - Сумской, Харьковской и Луганской. Здесь будет пасмурно и пройдет снег, температура воздуха в районе 1 градуса тепла.
В западных частях Украины столбик термометра покажет от +3 до +5 градусов тепла. В центральных областях воздух прогреется от -1 до +5 градусов. На юге страны — в Одессе, Николаеве, Херсоне, на Крымском полуострове — от ночной — 1 днем температура прогреется до +5 градусов тепла.
В столице Украины сегодня морозно и солнечно. Ночью будет до — 3, днем температура составит +з градуса тепла.
22 ноября по народному календарю — День Матроны Зимней. Наши прародители считали, что с сегодняшнего дня зима полностью отбирает права у осени. Считалось, что если сегодня идет снег, май будет холодным и дождливым. Если вы заметили иней, ждите морозов. А туман сегодня свидетельствует о скором потеплении.
Ранее "Комментарии" писали о собаках, которые выросли, но до сих пор хотят на ручки — 10 душевных фотографий
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости