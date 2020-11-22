Солнечно, морозно, местами снег - погода на 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, по всей территории Украины будет солнечной, за исключением трех восточных областей - Сумской, Харьковской и Луганской. Здесь будет пасмурно и пройдет снег, температура воздуха в районе 1 градуса тепла.

В западных частях Украины столбик термометра покажет от +3 до +5 градусов тепла. В центральных областях воздух прогреется от -1 до +5 градусов. На юге страны — в Одессе, Николаеве, Херсоне, на Крымском полуострове — от ночной — 1 днем температура прогреется до +5 градусов тепла.

В столице Украины сегодня морозно и солнечно. Ночью будет до — 3, днем температура составит +з градуса тепла.

22 ноября по народному календарю — День Матроны Зимней. Наши прародители считали, что с сегодняшнего дня зима полностью отбирает права у осени. Считалось, что если сегодня идет снег, май будет холодным и дождливым. Если вы заметили иней, ждите морозов. А туман сегодня свидетельствует о скором потеплении.





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