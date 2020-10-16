"Сократить население Украины до 300 депутатов!" - российский шоумен записал пародию на обращение Зеленского

Российский шоумен Максим Галкин записал пародию на обращение Президента Украины к украинцам, во время которого были озвучены вопросы для каждого гражданина Украины, пришедшего на избирательный участок. Все они в той или иной мере затрагивают дальнейшую политику украинского государства.

Фото: скриншот видео

Галкин постарался изобразить выступление "украинского президента" на ломанном украинском. Пародист сравнил гарантии безопасности, прописанные Будапештским меморандумом с законом Ньютона. Неудачным сравнением стал вопрос о борьбе с коррупцией с вопросом о том, стоит ли ставить депутата в угол в случае плохого поведения, а также сокращения количества жителей Украины до 300 депутатов. Также, Галкин сымитировал курение марихуаны, ведь один из вопросов касается легализации каннабиса в Украине.

А общей победой украинцев он назвал получение Зеленским "платиновой кнопки You Tube".





Ранее "Комментарии" сообщали о реакции соцсетей на обед Зеленского и Ермака с военными.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!