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"Сократить население Украины до 300 депутатов!" - российский шоумен записал пародию на обращение Зеленского

На сколько смешной вышла эта пародия – решать вам

сегодня, 16:41
Автор:

Дмитрий Симоненко

Российский шоумен Максим Галкин записал пародию на обращение Президента Украины к украинцам, во время которого были озвучены вопросы для каждого гражданина Украины, пришедшего на избирательный участок. Все они в той или иной мере затрагивают дальнейшую политику украинского государства.

"Сократить население Украины до 300 депутатов!" - российский шоумен записал пародию на обращение Зеленского

Фото: скриншот видео

Галкин постарался изобразить выступление "украинского президента" на ломанном украинском. Пародист сравнил гарантии безопасности, прописанные Будапештским меморандумом с законом Ньютона. Неудачным сравнением стал вопрос о борьбе с коррупцией с вопросом о том, стоит ли ставить депутата в угол в случае плохого поведения, а также сокращения количества жителей Украины до 300 депутатов. Также, Галкин сымитировал курение марихуаны, ведь один из вопросов касается легализации каннабиса в Украине.

А общей победой украинцев он назвал получение Зеленским "платиновой кнопки You Tube".


Ранее "Комментарии" сообщали о реакции соцсетей на обед Зеленского и Ермака с военными.


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