"Сократить население Украины до 300 депутатов!" - российский шоумен записал пародию на обращение Зеленского

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Дмитрий Симоненко
Российский шоумен
Максим Галкин записал пародию на обращение Президента Украины к украинцам, во
время которого были озвучены вопросы для каждого гражданина
Украины, пришедшего на избирательный участок. Все они в той или иной мере затрагивают дальнейшую политику украинского государства.
Фото: скриншот видео
Галкин
постарался изобразить выступление "украинского президента" на ломанном
украинском. Пародист сравнил гарантии безопасности, прописанные Будапештским
меморандумом с законом Ньютона. Неудачным сравнением стал вопрос о борьбе с
коррупцией с вопросом о том, стоит ли ставить депутата в угол в случае плохого
поведения, а также сокращения количества жителей Украины до 300 депутатов. Также,
Галкин сымитировал курение марихуаны, ведь один из вопросов касается
легализации каннабиса в Украине.
А общей
победой украинцев он назвал получение Зеленским "платиновой кнопки You Tube".
Ранее "Комментарии"
сообщали о реакции соцсетей на обед Зеленского и Ермака с военными.
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