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Соколовский: Stolitsa Group не планирует и никогда не планировала строить на территории заказника на Осокорках

Пожар на Осокорках в Киеве произошел 5 марта

сегодня, 17:13
Автор:
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Черновалова Кристина
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Stolitsa Group не планирует и никогда не планировала вести строительство на территории заказника на Осокорках. Те, кто говорят, что заказник и участки отведенные под строительство — это одна и та же территория — манипулируют фактами. Об этом в интервью Forbes заявил СЕО Stolitsa Group Эдуард Соколовский.

Соколовский: Stolitsa Group не планирует и никогда не планировала строить на территории заказника на Осокорках

Спутниковые снимки 1972 и 2005 годов. На них видно искусственное происхождение озера Небреж

Громкие заголовки и инфоповоды в СМИ безосновательны. Ведь застройщик имеет договоры аренды и градостроительные документы на застройку на пяти земельных участках, которые расположены рядом с заказником. Это 176 га территории. Зато под заказник, который находится рядом, отведено 285 га территории. Компания никогда не имела планов или намерения застраивать эту территорию.

Соколовский: Stolitsa Group не планирует и никогда не планировала строить на территории заказника на Осокорках - фото 2

Законное строительство на соседних участках полностью безопасно и угрозы заказнику не несет, и позиция общественности была учтена.

"Все эти озера искусственные. Это фактически затопленные карьеры, где добывался песок для застройки Дарницкого микрорайона. Это четко видно на картах 1970-х годов, где нет озер. Говорить, что это уникальное место, — манипуляция. При разработке и утверждении плана территории была дана оценка специалистов на влияние на окружающую среду. Более того, проводились общественные слушания, и позиция общества была учтена", — заявил Эдуард Соколовский.

Соколовский: Stolitsa Group не планирует и никогда не планировала строить на территории заказника на Осокорках - фото 3
Соколовский: Stolitsa Group не планирует и никогда не планировала строить на территории заказника на Осокорках - фото 4

Комментируя недавний пожар на Осокорках, он сообщил, что от места возгорания до строительной площадки — 3 км. Это довольно большое расстояние, поэтому возгорание никак не повлияло на ход строительства

Несмотря на это, по словам Соколовского, на следующий день после пожара компания написала заявление в правоохранительные органы относительно пожара — есть подозрение, что пожар коснулся участка, предназначенного под застройку. Производство открыто по ст.252 ч.2 Уголовного кодекса — предварительно по факту умышленного поджога.

"Руководитель компании заказчика строительства был на допросе и давал свои показания. Мы заинтересованы в быстром и объективном расследовании дела", — сказал СЕО Stolitsa Group

Он добавил, что подобные возгорания происходят каждый год. Чтобы предотвратить их в будущем, территорию заказника нужно привести в порядок — убрать свалки, запретить разжигать костры, облагородить

Эдуард Соколовский заверил, что компания готова сотрудничать с городскими властями в вопросе благоустройства — Stolitsa Group имеет опыт в реконструкции парков. Однако статус заказника не позволяет проводить такие работы. Они возможны только при условии изменения на парковое назначение.




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