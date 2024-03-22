Соколовский: Stolitsa Group не планирует и никогда не планировала строить на территории заказника на Осокорках

Stolitsa Group не планирует и никогда не планировала вести строительство на территории заказника на Осокорках. Те, кто говорят, что заказник и участки отведенные под строительство — это одна и та же территория — манипулируют фактами. Об этом в интервью Forbes заявил СЕО Stolitsa Group Эдуард Соколовский.

Спутниковые снимки 1972 и 2005 годов. На них видно искусственное происхождение озера Небреж

Громкие заголовки и инфоповоды в СМИ безосновательны. Ведь застройщик имеет договоры аренды и градостроительные документы на застройку на пяти земельных участках, которые расположены рядом с заказником. Это 176 га территории. Зато под заказник, который находится рядом, отведено 285 га территории. Компания никогда не имела планов или намерения застраивать эту территорию.





Законное строительство на соседних участках полностью безопасно и угрозы заказнику не несет, и позиция общественности была учтена.

"Все эти озера искусственные. Это фактически затопленные карьеры, где добывался песок для застройки Дарницкого микрорайона. Это четко видно на картах 1970-х годов, где нет озер. Говорить, что это уникальное место, — манипуляция. При разработке и утверждении плана территории была дана оценка специалистов на влияние на окружающую среду. Более того, проводились общественные слушания, и позиция общества была учтена", — заявил Эдуард Соколовский.

Комментируя недавний пожар на Осокорках, он сообщил, что от места возгорания до строительной площадки — 3 км. Это довольно большое расстояние, поэтому возгорание никак не повлияло на ход строительства

Несмотря на это, по словам Соколовского, на следующий день после пожара компания написала заявление в правоохранительные органы относительно пожара — есть подозрение, что пожар коснулся участка, предназначенного под застройку. Производство открыто по ст.252 ч.2 Уголовного кодекса — предварительно по факту умышленного поджога.

"Руководитель компании заказчика строительства был на допросе и давал свои показания. Мы заинтересованы в быстром и объективном расследовании дела", — сказал СЕО Stolitsa Group

Он добавил, что подобные возгорания происходят каждый год. Чтобы предотвратить их в будущем, территорию заказника нужно привести в порядок — убрать свалки, запретить разжигать костры, облагородить

Эдуард Соколовский заверил, что компания готова сотрудничать с городскими властями в вопросе благоустройства — Stolitsa Group имеет опыт в реконструкции парков. Однако статус заказника не позволяет проводить такие работы. Они возможны только при условии изменения на парковое назначение.



