Сохраняйте спокойствие, не паникуйте: готовит ли Путин новое вторжение в феврале

Январь продолжил накалять конфликт между Украиной и Россией, а также РФ и коллективным Западом. Из-за угрозы эскалации ряд стран рекомендовала своим посольствам покинуть Украину. В ответ украинская власть срочно созвала заседание СНБО, после которого пыталась успокоить граждан, призывая не паниковать. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов военным прогнозом для Украины на февраль.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Пиком эскалации обострения будет начало февраля

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко акцентирует, что сегодня уже называют якобы даже дату начала боевых действий – 20 февраля.

"Дата символическая для россиян, потому что именно в этот день началась их экспансия в Украину в 2014 году. К тому же, 20 февраля заканчивается Олимпиада в Пекине , а Кремль вряд ли готов перейти дорогу Поднебесной", – отмечает конфликтолог.

Но пока все разговоры о широкомасштабном вторжении – только разговоры, считает он. И уверяет, что в реальном плане риски военного обострения в феврале-2022 мало чем будут отличаться от того, что и так было в Украине после Дебальцево-2015. То есть, шанс на эскалацию есть, но он достаточно низкий.

"То, в чём мы живем, сейчас является обострением информационной войны между Западом и Россией, – поясняет Богдан Петренко. – И есть вероятность, что пиком эскалации обострения будет начало февраля, поскольку даже информационная война во время Олимпиады будет отвлекать от Пекина, устранять его с повестки дня. Как минимум, можно ожидать, что Си Цзиньпин нажмет на Путина – и в первую неделю февраля начнется "перемирие". Это не мир, но это может снизить напряжение, в том числе и в Украине. Впрочем, Путин может проигнорировать указания из Китая, что приведет к ухудшению отношений между РФ и КНР. А это, возможно, является одной из целей информационной войны со стороны США. Или же РФ может после некоторого затишья начать новую волну эскалации с конца февраля – начала марта 2022 года".

Что касается Украины, то, по мнению эксперта, в ближайшее время нам будут навязывать и панику, и страх "большой войны", и формировать недоверие ко всем государственным и социальным институтам.

"Кроме того, мы уже видим обострение протестной деятельности, – говорит эксперт, имея в виду столкновения ФОПовцев с силовиками под стенами Рады. – Понятно, что РФ будут пытаться использовать все существующие в Украине проблемы и раскручивать их до уровня конфликтов".

Февраль ознаменуется продолжением гибридной войны РФ против Украины

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает, что в феврале мы увидим продолжение гибридной войны, которую ведёт Российская Федерация на территории нашего государства.

"Гибридная война предусматривает целый комплекс: это война дипломатическая, экономическая, энергетическая, информационная и так далее, – поясняет Катерина Коваль. – При этом, на международной арене Российская Федерация часто заявляет о поддержке мира во всём мире, а также о стремлении к урегулированию всех вопросов мирным путём. В то же время, информационная война со стороны России только продолжается. И это касается не только информационных взбросов, но и работы с населением на местах, учитывая актуальные дискуссии о возможности вторжения".

К одному из инструментов гибридной войны можно причислить события последних дней относительно минирования многих школ в Украине, уверена эксперт.

"Такой инструмент используется для распространения паники и "повышения градуса" напряжения среди населения Украины", – отмечает Катерина Коваль.

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