В политической команде президента США Дональда Трампа возникла неоднозначность по поводу реальных мотивов подписания двустороннего соглашения с Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Как отметил украинский дипломат Роман Бессмертный, для Трампа эта договоренность — прежде всего, возможность вернуть миллиарды долларов, которые, по его словам, "раздал" его предшественник Джо Байден. Другие американские чиновники имеют совсем другое видение.

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Государственный секретарь США Марко Рубио усматривает в соглашении стратегический сигнал для России о непреклонной поддержке Украины со стороны Вашингтона. В то же время, министр финансов Скотт Бессент расценивает ее как элемент геополитического давления на Кремль.

Следует отметить, что Верховная Рада Украины намерена ратифицировать это соглашение 8 мая. Но Бессмертный отмечает: на практике она только промежуточный документ. По его словам, даже в случае наступления мира, на запуск полномасштабной добычи ресурсов уйдут не менее 2-3 лет, ведь нужны дополнительные исследования и инвестиции.

Оценки потенциала украинских недр опираются на советские геологические исследования 60–70-х годов, требующие существенного обновления. Кроме того, как заметил дипломат, США, вопреки ожиданиям, технологически отстают в сфере переработки критически важных ресурсов, уступая даже Китаю.

Также Бессмертный подчеркнул, что Украина остается одной из немногих стран, в которые не смогли проникнуть российские и китайские влияния. Именно поэтому она вызывает интерес у Трампа, но не как у президента, а скорее как у частного лица, ищущего выгоду.

Дипломат убежден, что потенциал украинских недр еще не раскрыт полностью. К примеру, страна имеет фосфатные залежи, которые до сих пор не разрабатываются. Украина может стать настоящим клондайком стратегического сырья, особенно в контексте новейших технологий и зеленого перехода.

Портал "Комментарии" писал, что залежи редкоземельных минералов на территории Украины расположены слишком близко к линии фронта, поэтому Соединенные Штаты на первом этапе соглашения об ископаемых сосредоточатся на развитии добычи нефти и газа.