Социологи выяснили, сотрудники каких украинских компаний чаще всего распространяют фейки в Facebook

Сотрудники компаний ПриватБанк, АТБ, Новая Почта и Фармак практически не придерживаются информационной гигиены в социальных сетях, публикуя ссылки на “статьи-мусорники” и фейки. Об этом заявили по результатам исследования "Как придерживаются информационной гигиены в Facebook сотрудники 20 крупных украинских компаний" эксперты волонтерской инициативы "Как не стать овощем", сообщает Лига.Бизнес.





Авторы исследования отмечают, что, поскольку 68% украинцев черпают новости из социальных сетей (49% с Facebook), в основу исследования был положен анализ аккаунтов сотрудников компаний именно в Facebook. Аналитики инициативы говорят, что методом снежного кома нашли 50 аккаунтов сотрудников компании в Facebook. Общая выборка составила 1000 респондентов. Анализировались сообщения на их страницах за январь-июнь 2020 на предмет таких нарушений информационной гигиены, как публикация материалов со ссылкой на “сайты-мусорники”; публикация текстов с манипулятивными заголовками; публикация фейков - в том числе тех, которые были промаркированы Facebook; публикация результатов тестов (например: "Какая ты змея?"), проходя которые человек предоставляет доступ к своим данным.





По результатам исследования выяснилось, что самая низкая информационная гигиена у сотрудников АТБ (74%), Новой почты, ПриватБанка и Фармак - 64%. Лучшая информационная гигиена в Эльдорадо (только 32% сотрудников нарушают информационную гигиену), ДТЭК (36%), Дарнице (38%). У них и меньше публикаций со ссылками на “сайты-мусорники”.





"Больше всего публикуют ссылки на сайты-мусорники в АТБ (64% от всех сотрудников), Новой почте (56%) и каждый второй сотрудник Фармака и McDonald's. Больше всего проходят тесты в АТБ и ПриватБанке - каждый четвертый сотрудник. Больше всего публикуют фейки в Фармаке - каждый второй сотрудник. Больше всего публикуют материалы с манипулятивными заголовками сотрудники lifecell (60%) и Фармака (46%). Меньше публикаций с манипулятивными заголовками в Дарнице (14% от всех сотрудников), Roshen и Кока-Кола - по 16%", - говорится в отчете.





Отметим, что для исследования были выбраны 20 компаний из 40, входящих в рейтинг лучших работодателей 2018-2019 годов по версии профильного портала по поиску работы grc.ua. Анализировались компании ПриватБанк, Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, ДТЭК, WOG, Vodafone Украина, Киевстар, lifecell, Новая Почта, McDonald's Ukraine, Comfy, Eldorado, Сильпо, АТБ-маркет, Coca-Cola HBC Ukraine, Roshen, Bayer, Фармак, Дарница. Исследование "Как не стать овощем" - волонтерская инициатива, которая учит информационной гигиене и базовым знанием из ключевых жизненных сфер.

Ранее мы сообщали, что если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество избирателей проголосовало бы за "Слугу народа" (26,0%) и "Оппозиционную платформу - За Жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) – 21,3%. Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенным Институтом анализа и прогнозирования 16-26 июля 2020 года в 24-х областях Украины и Киеве.

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