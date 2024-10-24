Социологи выяснили, как украинцы проголосовали бы на референдуме по вступлению в ЕС и НАТО

Более 80% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС и НАТО, если бы такой референдум состоялся в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова.

Голосование украинцев. Фото из открытых источников

Социологи выяснили, что в референдуме по вступлению Украины в Европейский Союз готов принять участие 81% украинец.

За вступление проголосовали бы 88% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме, против – 8%.

Если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 82% опрошенных и за вступление проголосовали бы 86% тех, кто намерен принять участие, против – 10%.

За вступление в ЕС выразили намерение голосовать 96% жителей запада страны, которые намерены принять участие в референдуме (против ˗ 3%), 90% жителей центра (против 5,5%), 81% жителей востока (против 13%) и 69% жителей юга (против 20%).

За вступление в НАТО выразили намерение голосовать 95% жителей запада Украины, которые намерены принять участие в референдуме (против ˗ 2%), 88,5% жителей центра (против 8,5%), 78% жителей востока (против 16%) и 64% жителей юга (против 26%).

Отмечается рост доли тех, кто проголосовал бы за вступление в ЕС и в НАТО. В частности, в ноябре-декабре 2021 года вступление в ЕС были готовы поддержать 78% участников такого референдума, 18% проголосовали бы против.

За вступление в НАТО тогда были готовы проголосовать 70% респондентов, против – 24,5%.

Отметим, в ходе этого же опроса социологи выяснили, что за последний год число сторонников мирных переговоров с Россией среди наших соотечественников возросло. Однако, большинство все еще придерживается иного мнения.



