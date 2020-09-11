Со следующего понедельника «Укрзализныця» приостанавливает продажу билетов с некоторых станций

С 14 сентября компания "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов по ряду станций из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавируса. Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

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"С 00:01 14 сентября закрыта продажа билетов от железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1. Поезда будут курсировать через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться согласно установленному порядку", - сообщает пресс-служба компании.

Также, представители УЗ уточняют список поездов. Среди прочих - поезда следующих сообщений:

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов -Херсон;

№ 779/780 Сумы - Киев, Винница;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск.

Кроме того, информируется, что в случае отказа пассажира от поездки не позднее чем за час до отправления поезда, сумму средств, потраченных на билет, вернут в полном объеме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что со следующего понедельника, то есть 14 сентября вступает в силу очередное обновление разделения Украины на зоны по уровню эпидопасности. Киев и Винница попали в "оранжевую" зону.

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