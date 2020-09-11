kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.09.2020

BTC/USD

10329.78

ETH/USD

369.74

LTC/USD

48.71

НБУ 11.09.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Со следующего понедельника «Укрзализныця» приостанавливает продажу билетов с некоторых станций
commentss НОВОСТИ Все новости

Со следующего понедельника «Укрзализныця» приостанавливает продажу билетов с некоторых станций

В случае отказа пассажира от поездки не позднее чем за час до отправления поезда, сумму средств, потраченных на билет, вернут в полном объеме

сегодня, 19:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

С 14 сентября компания "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов по ряду станций из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавируса. Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

Со следующего понедельника «Укрзализныця» приостанавливает продажу билетов с некоторых станций

Фото Reuters

"С 00:01 14 сентября закрыта продажа билетов от железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1. Поезда будут курсировать через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться согласно установленному порядку", - сообщает пресс-служба компании.

Также, представители УЗ уточняют список поездов. Среди прочих - поезда следующих сообщений:

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов -Херсон;

№ 779/780 Сумы - Киев, Винница;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск.

Кроме того, информируется, что в случае отказа пассажира от поездки не позднее чем за час до отправления поезда, сумму средств, потраченных на билет, вернут в полном объеме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что со следующего понедельника, то есть 14 сентября вступает в силу очередное обновление разделения Украины на зоны по уровню эпидопасности. Киев и Винница попали в "оранжевую" зону.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!