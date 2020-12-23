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Главная Новости Общество события Снова зрада: львовская мэрия выпустила видеоролик с картой Украины без Крыма
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Снова зрада: львовская мэрия выпустила видеоролик с картой Украины без Крыма

Сейчас видеоролик временно удален

сегодня, 20:57
Автор:

Дмитрий Симоненко

Очередной политический скандал произошел во Львове. Так, стало известно, что в социальных сетях городская мэрия опубликовала видеоролик, в котором на 24 секунде мелькает карта Украины не в полном составе — она изображена без Крыма. 

Снова зрада: львовская мэрия выпустила видеоролик с картой Украины без Крыма

Видеоматериал был создан общественной организацией "Родители в действии" в рамках ежегодного конкурса "Сделаем Львов лучше". Лучшие работы публикуются на официальной странице ведомства. По словам представителей Львовской городской администрации на данный момент ролик скрыт от публичности и отправлен на доработку. После исправления недоработок он появится в открытом доступе.

"Там учили детей, как они могут присоединиться к управлению городом. И там были разные графические элементы. К сожалению, действительно случилась такая досадная ошибка", — сказали в горсовете.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в мэрии Одессы прокомментировали казус с блатными песнями  российского исполнителя Михаила Шуфутинского, которые звучали во время праздничного мероприятия в прошлую субботу на открытии городской елки.  Записавшие видеообращение утверждают, что намека на шансон в программе не было, а они хотели, чтобы на празднике гости слушали песенные сочинения о главных героях новогодних праздников -  Святом Николае и Снегурочке, а никак не о судьбе заключенных. 

Кроме того, порталу стало известно о том, что Владимир Зеленский записал очередное видео, где похвалился успехами за неделю прошедшую неделю. В начале записи он обратился ко всем украинцам — к поклонникам шляпы и звезды на главной новогодней елке Украины, к тем, кто носит маски и к ковид-атеистам, а также к представителям всех вероисповеданий, а также сказал, что в видеообращении будет говорить только о хорошем, так как о плохом скажут политики, эксперты и блогеры, которые подадут новости под соусом "Все пропало". 



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