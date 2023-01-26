Водоканал в Днепре закупил генераторы по завышенным ценам

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Кравцев Сергей
В Днепре коммунальное предприятие закупило генераторы у фирмы, которая предложила намного выше других участников тендера цену. Об этом пишет издание "Главред", ссылаюсь на расследование "Наши деньги".
Деньги. Фото: из открытых источников
По информации журналистов, водоканал в Днепре отверг более выгодные предложения, ведь, по мнению руководства водоканала, они не удовлетворяли требованиям. КП "Днепропроводоканал" согласилось на завышенную цену предложения фирмы, которая связана с окружением бизнесмена Геннадия Корбана — давнего бизнес-партнера мэра Днепра Бориса Филатова и председателя общественного совета при Днепровском горсовете.
То есть, наконец водоканал Днепра закупил генераторы по цене 200 тыс. грн за единицу, тогда как в розничной продаже подобные модели стоят около 76 тыс. грн.
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