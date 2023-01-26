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Водоканал в Днепре закупил генераторы по завышенным ценам

После громкого скандала с замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Лозинским журналистам стала известна коррупционная схема, которую реализовали чиновники в Днепре. И тоже дело в генераторах

сегодня, 16:58
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Автор:

Кравцев Сергей

В Днепре коммунальное предприятие закупило генераторы у фирмы, которая предложила намного выше других участников тендера цену. Об этом пишет издание "Главред", ссылаюсь на расследование "Наши деньги".

Водоканал в Днепре закупил генераторы по завышенным ценам

Деньги. Фото: из открытых источников

"Цена принципиальности "Днепропроводканала" — 327 миллионов гривен. Очень немалые деньги. Но что не сделаешь, если хочешь купить что-то особенное. Так что водоканал объявил покупку полторы сотни разных дизель-генераторов на вышеуказанную сумму. В Украине сейчас бум потребления генераторов, поэтому бизнесмены навезли и на этот тендер пришли несколько фирм со своим товаром. Причем значительно дешевле. Один участник предлагал товар за 260 миллионов, второй – за 316 млн.", — говорится в журналистском расследовании.

По информации журналистов, водоканал в Днепре отверг более выгодные предложения, ведь, по мнению руководства водоканала, они не удовлетворяли требованиям. КП "Днепропроводоканал" согласилось на завышенную цену предложения фирмы, которая связана с окружением бизнесмена Геннадия Корбана — давнего бизнес-партнера мэра Днепра Бориса Филатова и председателя общественного совета при Днепровском горсовете.

"Например, водоканал хотел, чтобы один из генераторов имел размер не более 3960/1308/2170 мм. А ему предложили 3963/1356/2171 мм. Представьте себе, заказчик присекался к тому, что 4-метровая бандура была на 3 миллиметра длиннее, 1 миллиметр выше, и на пять сантиметров выше! Ну а дальше дело техники. После отклонения всех конкурентов заключил сделку на приобретение генераторов ровно за желаемые 327 миллионов с фирмой, связанной с окружением Корбана", — пишет издание.

То есть, наконец водоканал Днепра закупил генераторы по цене 200 тыс. грн за единицу, тогда как в розничной продаже подобные модели стоят около 76 тыс. грн.

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Источник: https://glavred.net/economics/ne-tilki-lozinskiy-vodokanal-v-dnipri-zakupiv-generatori-po-zavishchenim-cinam-10444202.html
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