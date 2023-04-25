Снова без солнца: в Украину идет мощный циклон

Ситуация с погодой в ближайшее время претерпевает резкие изменения. После продолжительных теплых дней снова придут дожди, в некоторых местах пройдут грозы.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как отмечают представители Укргидрометцентра в социальных сетях, днем будет плюсовать до +20 градусов.

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26 апреля на большей части украинской территории будет облачно с прояснениями. В западных, северных и южных регионах прогнозируются небольшие дожди, в некоторых местах с грозами.

В остальных регионах будет без осадков. Порывы южного ветра со скоростью 5-10 м/с.

Столбик термометра 26 апреля днем будет плюсовать от +15 до +20 градусов, а ночью — +4 + 9 градусов.

В западных и восточных регионах днем холоднее -+ 9+14 градусов, а в Карпатах в течение суток только+ 1+6.

В столице прогнозируется переменная облачность. Ветер южный 7- 12 м /с, ночью в городе осадков не прогнозируется, но днем пройдет мелкий дождь с грозой.

Температура воздуха днем будет плюс +15 +17 градусов, ночью станет холоднее – только+ 7 +9.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новый циклон подморозит Украину . Ситуация с погодой в эти апрельские дни не порадует украинцев. Как предостерегают прогнозисты, в нашу страну снова идет похолодание и дни с дождями. По словам синоптика Натальи Диденко, с четверга, 20 апреля, в Украине снова ожидается очередное похолодание и дожди. Столбик термометра не будет очень плюсовать и в течение дня будет показывать скромно 8 13 градусов. Столбик термометра не будет очень плюсовать и в течение дня будет показывать скромно 8 13 градусов. В столице страны 20 апреля тоже будет идти дождь, облачно и ощутимо похолодает. Столбик термометра будет максимально показывать 10 11 градусов.