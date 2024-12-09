Снизят ли мобилизационный возраст с 60 до 50 лет: в ВР ответили

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Ткачик Олеся
Международные партнеры неоднократно обращались в Украину с предложением снизить мобилизационный возраст до 18 лет, аргументируя это потребностью в увеличении численности сил обороны. Однако официальный Киев придерживается иного подхода. Как рассказал в эфире 24 Канала народный депутат и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский, такие рекомендации со стороны партнеров звучат уже не первый год. Однако у Украины есть четкий аргумент против.
Мобилизация в Украине
Как подчеркнул народный депутат, в современной войне невозможно победить великую страну с многочисленной армией только благодаря увеличению собственных военных сил.
Украинские власти подчеркивают, что эффективность обороны зависит не только от количества военных, но и от высокотехнологичного вооружения. В этом контексте возникает определенный парадокс: западные страны призывают Украину наращивать численность Сил обороны, одновременно ограничивая передачу оружия, которое могло бы изменить ход войны.
Впрочем, как подчеркнул Вениславский, на сегодняшний день в украинском парламенте нет дискуссий о снижении мобилизационного возраста. По словам Вениславского, даже если такая инициатива появится, она, по всей вероятности, не найдет достаточной поддержки среди народных депутатов.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что проблема заключается не в недостатке личного состава, а в задержках поставок вооружения. Он отметил, что обеспечение армии современным оружием является ключевой задачей для Украины в сотрудничестве с западными партнерами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда после мобилизации направляют мужчин в возрасте 50 .
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