Международные партнеры неоднократно обращались в Украину с предложением снизить мобилизационный возраст до 18 лет, аргументируя это потребностью в увеличении численности сил обороны. Однако официальный Киев придерживается иного подхода. Как рассказал в эфире 24 Канала народный депутат и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский, такие рекомендации со стороны партнеров звучат уже не первый год. Однако у Украины есть четкий аргумент против.

Мобилизация в Украине

Как подчеркнул народный депутат, в современной войне невозможно победить великую страну с многочисленной армией только благодаря увеличению собственных военных сил.

"Мы неоднократно просили у партнеров передать нам образцы вооружения, которые помогут как минимум установить паритет. А больше всего – поразить те цели, которые болезненны для Кремля и Путина", — подчеркнул Вениславский.

Украинские власти подчеркивают, что эффективность обороны зависит не только от количества военных, но и от высокотехнологичного вооружения. В этом контексте возникает определенный парадокс: западные страны призывают Украину наращивать численность Сил обороны, одновременно ограничивая передачу оружия, которое могло бы изменить ход войны.

Впрочем, как подчеркнул Вениславский, на сегодняшний день в украинском парламенте нет дискуссий о снижении мобилизационного возраста. По словам Вениславского, даже если такая инициатива появится, она, по всей вероятности, не найдет достаточной поддержки среди народных депутатов.

"На сегодняшний день в парламенте не зарегистрированы законодательные акты, где бы речь шла о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет. Есть предложения снизить верхний предел с 60 до 50 или 55 лет. Но это тоже пока не обсуждается", — отметил нардеп.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что проблема заключается не в недостатке личного состава, а в задержках поставок вооружения. Он отметил, что обеспечение армии современным оружием является ключевой задачей для Украины в сотрудничестве с западными партнерами.

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