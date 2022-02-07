Снежный фонтан: в Закарпатской области показали уникальное природное явление (ВИДЕО)

В Закарпатском регионе зима свирепствует не на шутку. В горах кроме морозов еще и ветер усиливает холод. В этой ситуации можно быть свидетелями уникального и красивого природного явления – снежного фонтана. Видеоролик со снежным фонтаном с украинских гор разместили в социальных сетях специалисты ГУ ГСЧС Закарпатского региона.

Уникальное явление показали спасатели (фото из открытых источников)

Спасатели информируют в тексте сообщения, что снежный фонтан – очень хорошее явление. Помогает его создавать сильный ветер у снежных карнизов. Но, несмотря на потрясающие пейзажи, в горах Закарпатья очень опасно. Об этом спасатели еще раз напоминают гостям их региона через собственную страницу в сети.

Кроме того, ночью погода снова ухудшится.

Ведь, как предупреждают синоптики, ночью и в течение дня 7 февраля снова здесь обильные снегопады, сильные порывы ветра до 22 м/с и вьюга.

Туристы, оставившие под публикацией свои комментарии, утверждают, что из таких снежных фонтанов выйти бывает непросто.

Снежный фонтан, по определению спасателей – это когда снег поднимается на 20 метров над зияющими отверстиями немалых, заметенных снегом ледниковых трещин, причем, когда порывы урагана направлены вдоль. Это вызывает низовую метель.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Закарпатской области объявили штормовое предупреждение. В понедельник, 7 февраля на западных территориях порывы урагана 15-20 м/с; в Карпатских горах 25 м/с, метели; в регионе Карпат и в Закарпатской области осадки в виде снега и мокрого снега. Спасатели присвоили І уровень опасности.

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