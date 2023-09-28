Снежные бури и морозы до -25: какой будет зима 2024 в Украине

Погода в украинских регионах после солнечных дней в сентябре внезапно станет холоднее уже в начале октября. По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, который он эксклюзивно прокомментировал изданию "Главред", в украинские регионы придут ранние заморозки, а зима покажется холодной.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Ухудшение погоды будет уже с первых чисел октября. То есть, уже со 2-3 октября возможны дожди и похолодания по всей Украине. В целом октябрь, особенно первая его декада, будет дождливым. Однако дневная температура в большинстве областей будет колебаться около 15-20 градусов тепла. , на юге Украины – 20-25 градусов", – сообщил прогнозист.

Станислав Щедрин еще отметил, когда на Украину придут первые осенние заморозки.

"Если говорить о западных, северных и центральных областях, то ночные заморозки могут начаться уже примерно с 5 октября. Однако они будут непродолжительными и продержатся несколько дней, после чего снова ожидается потепление. Но дождей будет больше", — пояснил синоптик.

Еще, по его прогнозам, первый снег в украинских регионах можно ожидать уже с наступлением второго месяца осени.

"Зависит от того, о какой части страны мы говорим. К примеру, в Карпатах первый снег может выпасть уже в начале октября. В большинстве регионов первого снега следует ожидать не раньше, чем в конце октября", — пояснил синоптик.

Зима будет холодной и снежной

"Нынешняя зима, по моему мнению, будет достаточно холодной и снежной. Особенно во второй половине января — начале февраля, когда температура местами будет опускаться ниже -25 градусов Цельсия, за исключением южных областей. Но такие теплые зимы, как предыдущая, однозначно будут повторяться — это вопрос времени. Вместе с тем, зима хоть и будет снежной и морозной, но периодами, чередуя морозы и оттепели", — подытожил Щедрин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой будет погода в сентябре .