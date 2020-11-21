Снежно и морозно: прогноз погоды на 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в субботу, на западе Украины осадков не ожидается, ночью будет морозно — до минус 4 градусов.

В центральных областях страны, в частности, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях пройдет мокрый снег с налипаниями — и не мудрено, ведь температура воздуха сохранится положительной. Также снег обещают и в северной части Украины – в Черниговской и Сумской областях.

Максимальной температура будет, как обычно, в южных областях. Например, в Одесской области столбик термометра поднимется до 5 градусов тепла.

Максимально холодная температура ожидается на востоке Украины — до минус 5 градусов. Тут также пройдет снег.

В столице Украины будет прохладно, днем до +3 градусов, ночью – до -1, пройдет мокрый снег.





Сегодня — день памяти архистратига Божия Михаила. Наши прародители верили, что если сегодня будет солнечно, зима будет морозной. Если лед на лужах и водоемах, можно ожидать холодов в декабре. Если с утра по дорогам будет стелиться туман, придет потепление, а северный ветер на Михайла обещает тепло до середины декабря.

Ранее "Комментарии" опубликовали фотографии собак, которые выросли, но хотят на ручки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!