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Снежно и морозно: прогноз погоды на 21 ноября

Синоптики рассказали о погоде на 21 ноября

сегодня, 06:00
Автор:

Дмитрий Симоненко
Сегодня, 21 ноября, в субботу, на западе Украины осадков не ожидается, ночью будет морозно — до минус 4 градусов.
В центральных областях страны, в частности, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях пройдет мокрый снег с налипаниями — и не мудрено, ведь температура воздуха сохранится положительной. Также снег обещают и в северной части Украины  – в Черниговской и Сумской областях.
Максимальной температура будет, как обычно, в южных областях. Например, в Одесской области столбик термометра поднимется до 5 градусов тепла.
Максимально холодная температура ожидается на востоке Украины — до минус 5 градусов. Тут также  пройдет снег.
В столице Украины будет прохладно, днем до +3 градусов, ночью – до -1, пройдет мокрый снег. 
Снежно и морозно: прогноз погоды на 21 ноября - фото 2
Сегодня — день памяти архистратига Божия Михаила. Наши прародители верили, что если сегодня будет солнечно, зима будет морозной. Если лед на лужах и водоемах, можно ожидать холодов в декабре. Если с утра по дорогам будет стелиться туман, придет потепление, а северный ветер на  Михайла обещает тепло до середины декабря.
Ранее "Комментарии" опубликовали фотографии собак, которые выросли, но хотят на ручки. 

Снежно и морозно: прогноз погоды на 21 ноября


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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