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Снегопады отступают: какой будет погода в Украине 21 февраля

Снег будет падать только на Востоке

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на ночные морозы, погода в Украине заметно улучшилась. Сегодня, 21 февраля на территории страны, кроме Востока, осадков не прогнозируют.

Снегопады отступают: какой будет погода в Украине 21 февраля

погода на 21 февраля / фото: alp.org.ua

Согласно данным Укргидрометцентра, днем ожидается "плюсовая" температура, теплее всего будет на Закарпатье (+6…+8 градусов). На Западной Украине будет сухо, столбик термометра поднимется до +2…+5 градусов. На Севере страны осадков также не ожидается, там температура будет +1…+4 градуса. В южных регионах Украины сухо, отметка термометра покажет +2…+5 градусов.

А вот небольшой снег 21 февраля ожидается на Востоке страны. Там температура будет колебаться от -1 до +3 градусов. 

В столице Украины сегодня без осадков, но будет облачно. Днем температур составит +1…+3 градуса, а ночью ожидается 0…-2. 

На своей странице в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко написала, что сегодня возможен сход снега и льда, поэтому нужно быть аккуратнее. Особенно не стоит ходить под деревьями и большими конструкциями. 

Напомним, что в начале февраля Украину накрыли снегопады, которые сопровождались сильными порывами ветра. Дороги были покрыты коркой льда, что очень усложняло передвижение, как водителям, так и пешеходам. Самые большие снежные покровы были зафиксированы в Ивано-Франковской области и Ужгороде. Также много снега выпало в Черниговской, Львовской, Тернопольской и Житомирской областях. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 16 февраля поступила информация о том, что Южная и Центральная Турция оказалась в плену стихии. Из-за аномального снегопада Анкара и Стамбул остановили часть наземного транспорта, автомобили оказались в километровых заторах. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/0
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