Снегопады и сильные морозы: как и когда в Украине изменится погода

В регионах нашей страны продолжают властвовать аномальные плюсовые температуры. Во вторник, 3 января в южных областях столбик термометра будет плюсовать + 14 градусов. Но скоро в украинские регионы придет морозная погода, правда, непродолжительная.

В Украину идут морозы (фото из открытых источников)

В столице во вторник задержится плюсовая температура, на столбике термометра будет+ 9 градусов, но воздушные массы будут постепенно "съезжать".

Как утверждает синоптикиня Наталья Диденко, холодные массы зайдут на украинские территории 4-6 января. Пик мороза и холода синоптики ожидают с 7 по 9 января.

"Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10...-15 градусов", прогнозирует Диденко.

Но холода будут властвовать недолго. Потому что с 10 января в нашу страну снова придет тепло и оттепель.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в выходные, 7-8 января, в Украине продолжится похолодание, ожидается снег и мокрый снег.

"Температура воздуха в ночное время снизится до -8...-3°C в субботу и до -12...-7°C в воскресенье. Дневные значения температуры составят -7...-2°C", — говорит он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптики рассказали, какая погода будет в декабре и на Новый год. По прогнозу украинских синоптиков, последний месяц этого года не принесет больших морозов и сильных снегопадов, напротив, столбик термометра будет часто плюсовать, а минусовые температуры будут минимальными. Укргидрометцентр обнародовал свой прогноз на первый месяц зимы. Во многих областях нашей страны в начале зимы погода будет теплее, чем даже в декабре прошлого года, а в другие регионы придет обычная зимняя погода, которая характерна для декабря.

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