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Снег и морозы окутают всю страну: где в Украине будет холоднее всего 21 декабря

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря

20 декабря 2021, 19:34
Автор:

Денис Подставной
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Синоптики прогнозируют снег во всех областях Украины уже завтра, 21 декабря. Вместе с тем в некоторых частях страны ожидаются морозы до 10-12 градусов. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на сайт Укргидрометцентра. 

Снег и морозы окутают всю страну: где в Украине будет холоднее всего 21 декабря

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря. Фото из открытых источников

По данным специалистов, 21 декабря в северной части Украины на протяжении всего дня будет снежная погода. Температура воздуха днем — до -10 градусов. К ночи столбик термометра упадет до -7 градусов. 

В западных областях также ожидается снег и до — 10 градусов днем. К ночи похолодает до 10 градусов ниже 0. 

Центр страны также ожидает осадки в виде снега. Синоптики обещают до -5 до -7 градусов днем. Ночью в центральных областях температура воздуха опустится до -9 градусов ночью. 

На востоке Украины 21 декабря вместе со снегом придут морозы. Температура воздуха днем — до -7 градусов, ночью — до 11 градусов ниже 0. 

Теплее всего во вторник будет в южных областях страны. На протяжении дня будет снежная погода. При этом температура воздуха составит от -2 до -4 градусов (днем) и от -3 до -5 (ночью). 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что курортный египетский город Александрия засыпало снегом. Температура воздуха резко упала и в городе впервые за десятилетие выпал снег. Из-за непогоды в городе закрыты учебные заведения, а также несколько портов. По данным СМИ, такие погодные условия связаны с изменением климата. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что на центральные и южные провинции Филиппин обрушился супертайфун "Раи". Разбушевавшаяся стихия продолжает уносить жизни граждан. В настоящее время число жертв уже превышает 200. Кроме того, многие граждане числятся пропавшими без вести. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/0
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