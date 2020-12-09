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Снег и холод: прогноз погоды на 9 декабря

Синоптик Наталия Диденко сказала, что в среду над Украиной все еще будет хозяйничать северо-восточный антициклон Xavier

сегодня, 06:40
Автор:

Ольга Чародий

Зимняя погода продолжается и в среду, 9 декабря, как  заверяет синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook, в Украине по-прежнему будет морозно и холодно.

Снег и холод: прогноз погоды на 9 декабря

ФОТО: Из открытых источников

Местами ожидаются ночные морозы до -12. А вот с четверга придет потепление, и оно принесет с собой осадки в большинстве областей.

Температура ночью 5-11 градусов мороза, на востоке и северо-востоке до минус 14 градусов. Днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. 

 

Температура воздуха ближайшей ночью 4-10 градусов мороза, на востоке до -12, в западных областях 0-4 мороза, на юге около нуля. В Киеве в среду днем до 4 градусов мороза, ветрено и без осадков.

В западных областях, 8-9 декабря и в южной части ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на Закарпатье 4-9 градусов тепла.

Напомним, "Комментарии" писали, что 8  декабря ожидается усиление ветра практически по всей Украине. Вместе с холодными арктическими массами, которые сохраняются над страной, это сделает погоду некомфортной.



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4040706425959305
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