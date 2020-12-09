Снег и холод: прогноз погоды на 9 декабря

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Ольга Чародий
Зимняя погода продолжается и в среду, 9 декабря, как заверяет синоптик Наталия Диденко на своей странице
в Facebook, в Украине по-прежнему будет морозно и холодно. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Местами ожидаются ночные морозы до -12. А вот с четверга придет потепление, и оно принесет с собой осадки в большинстве областей.
Температура ночью 5-11 градусов мороза, на востоке и
северо-востоке до минус 14 градусов. Днем от 4 градусов мороза до 1 градуса
тепла.
В западных областях, 8-9 декабря и в южной части ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на Закарпатье 4-9 градусов тепла.
Напомним, "Комментарии" писали, что 8 декабря ожидается усиление ветра практически по всей Украине. Вместе с холодными арктическими массами, которые сохраняются над страной, это сделает погоду некомфортной.
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