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Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Украине 8 декабря

Ожидается усиление ветра практически по всей Украине. Вместе с холодными арктическими массами, которые сохраняются над страной, это сделает погоду некомфортной.

сегодня, 06:40
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня по всей Украине холодно, минусовая температура, мороз. Как сообщает Укргидрометцентр, порывы ветра 15-20 м/с.

Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Украине 8 декабря

ФОТО: Из открытых источников

Так, на западе Украины в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Волынской областях. Температура воздуха в этом регионе будет 4-6 градусов тепла.

В центральных, северных и восточных областях погода будет спокойной и без осадков. Температура воздуха примерно одинаковая – от 2 до 6 градусов выше нуля. В Киеве 4-6 тепла и солнце.

А вот теплее всего будет на юге – там синоптики обещают от 5 до 8 градусов тепла и сухую погоду.

 

Напомним, "Комментарии" писали, что синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины.  Так, с понедельника по четверг по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей. Во второй половине недели случится потепление: третьего декабря, в четверг, температура будет колебаться в рамках от  -1 градуса мороза до +6 градусов тепла. Повсеместно, кроме западных областей, обещают снег с дождем.




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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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