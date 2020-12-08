Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Украине 8 декабря

Сегодня по всей Украине холодно, минусовая температура, мороз. Как сообщает Укргидрометцентр, порывы ветра 15-20 м/с. ФОТО: Из открытых источников

Так, на западе Украины в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Волынской областях. Температура воздуха в этом регионе будет 4-6 градусов тепла.

В центральных, северных и восточных областях погода будет спокойной и без осадков. Температура воздуха примерно одинаковая – от 2 до 6 градусов выше нуля. В Киеве 4-6 тепла и солнце.

А вот теплее всего будет на юге – там синоптики обещают от 5 до 8 градусов тепла и сухую погоду.

Напомним, "Комментарии" писали, что синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины. Так, с понедельника по четверг по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей. Во второй половине недели случится потепление: третьего декабря, в четверг, температура будет колебаться в рамках от -1 градуса мороза до +6 градусов тепла. Повсеместно, кроме западных областей, обещают снег с дождем.



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