Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Украине 8 декабря

Язык
Coinspot 08.12.2020
BTC/USD
19207.01
ETH/USD
591.65
LTC/USD
83.23
НБУ 08.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.55
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Сегодня по всей Украине
холодно, минусовая температура, мороз. Как сообщает Укргидрометцентр, порывы
ветра 15-20 м/с. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Так, на западе Украины в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Волынской областях. Температура воздуха в этом регионе будет 4-6 градусов тепла.
В центральных, северных и восточных областях погода будет спокойной и без осадков. Температура воздуха примерно одинаковая – от 2 до 6 градусов выше нуля. В Киеве 4-6 тепла и солнце.
А вот теплее всего будет на юге – там синоптики обещают от 5 до 8 градусов тепла и сухую погоду.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости